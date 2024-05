Neuvěřitelný výkon předvedli čeští hokejisté ve čtvrtfinálovém zápasu se Švédskem. Seveřany porazili 7:3 a míří do finále světového šampionátu. Naše borce hlasitě podporovalo také zaplněné českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Město objednalo pro fanoušky velkoplošnou projekci.

Stovky lidí na českobudějovickém náměstí fandily českým hokejistům. | Video: Jana Urbanová

Českému týmu přišly do centra Budějovic fandit stovky lidí. Přesto, že všude kolem řádily silné bouřky a vydatný déšť, krajskému městu se špatné počasí po celou dobu zápasu vyhýbalo a příchozí si tak mohli užít ničím nerušenou hokejovou atmosféru. „Řekl bych, že v našem výběru nikdo nevyčnívá, hrají týmově, kolektivně. Tipuji, že to dnes dohrajeme 6:4. V konečném umístění, pokud nám vydrží taková hra jako dnes, tak je jedno, s kým budeme ve finále a musíme to celé vyhrát,“ konstatoval Tomáš Mixa z Českých Budějovic. Mezi fanoušky na náměstí se objevil také jihočeský hejtman Martin Kuba.

Zdroj: Jana Urbanová

Finálový zápas sehraje český tým s vítězem sobotního duelu Kanada - Švýcarsko v neděli 26. května ve 20:20.