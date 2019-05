Jedním z největších sponzorů hokejového Motoru je Madeta. Generální ředitel největší tuzemské mlékárny Milan Teplý se už před rokem rozhodoval, zda bude klub vzhledem k jeho výkonům dál podporovat. Peníze od něj Motor nakonec dostal.

„Hokeji chybí vize, čekat nestačí,“ tvrdí šéf Madety Milan Teplý. | Foto: Deník/ Martin Tröster

Protože se ale hokejisté Motoru letos opět neprobojovali do extraligy, nemají nárok na všechny peníze od Madety, vysvětlil v rozhovoru Milan Teplý.



Klub od vás před aktuální sezonou nedostal celou částku najednou?



Ne, částku jsem rozdělil na třetiny. Dopředu hokejisté dostali peníze na základní část soutěže, další třetinu jsem vyplatil na play off. Zbývající část měli dostat za postup do extraligy, o tyhle peníze tedy klub přijde. Kdyby postup hokejisté vybojovali, dostali by od Madety dohromady více peněz než předcházející sezonu.



Kolik by to bylo?



To se nemá říkat. Ale chtěl jsem se zástupci klubu mluvit o tom, že když postoupí a budou hrát extraligu, jsem ochotný přistoupit na navýšení částky na 10 milionů korun. To je teď ale pryč.



Sleduje sponzor průběh soutěže s větší nervozitou než běžný divák?



Jak se vyvíjela baráž, rostla ve VIP zóně nervozita. Několikrát jsme seděli s vedením klubu. Jejich prohlášení „jedeme dál“ se mi líbí ze všeho nejmíň. To by se stále opakoval stejný scénář a extraliga bude v nedohlednu. Jak dlouho to bude bavit diváky? A sponzory? Hokejoví diváci nejsou naší cílovou skupinou, ti si cestou z utkání nekoupí více Lipánků. Platím tedy za to, že je vidět značka. Ale opravdu nechci dávat peníze za to, že s logem Madety na zádech bruslí hokejisté někde na rybníku v Kadani.



Jste tedy letos blíže rozhodnutí, že sponzorství klubu omezíte?



Je varianta, že klubu nedám nic. Tedy dal bych jen tu třetinu částky vyčleněné na aktuální sezonu, která nakonec zůstala nevyplacena. Nevím, na rozhodování si nechám čas přibližně do konce června. Je to těžké, když vidíte těch více než šest tisíc lidí, kteří chodí na zápasy.



Co rozhodne? Čím by vás členové vedení klubu přesvědčili?



Nejsem žádný hokejový expert, tomu sportu rozumím jako každý, kdo se na něj dívá v televizi. Hodně mi radil legendární Luděk Bukač, který nedávno bohužel zemřel. Chybí mi hlavně vize, co dál. Říct „jedeme dál“ opravdu nestačí. Základní soutěž hokejisté v podstatě vyhráli. Play off, to už byly vytřeštěné oči. A poslední část? Ostuda, totální propadák. Ve vedení klubu jsou solidní lidi, kluci na ledě dřou, mají natrénováno, vůli po vítězství, ale nedají gól. Jenže hokej se pořád hraje na branky. Myslel jsem, že přijdou a řeknou: přidejte peníze, koupíme nějakou kompletní pětku, která nás vytáhne o soutěž výš. Prý na trhu nejsou hráči. Ale kde je berou ostatní? Argumentačně v téhle diskuzi nestačím. Laicky si říkám: který z dobrých hráčů by do Budějovic šel, že už pátý rok říkají, že postoupí? Nesmí to stát na slibech, není možné jen složit ruce do klína a čekat. Když nepostoupí ani další sezonu, půjde tady hokej do háje. Pak od něj dají ruce pryč i další sponzoři – bude stačit jen malá hospodářská krize.