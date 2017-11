OBRAZEM: Hokejoví Střelci se zapíší do České knihy rekordů

Jindřichův Hradec – O zápis do České knihy rekordů se v sobotu postaral jindřichohradecký Spolek ledního hokeje, který působí pod názvem HC Střelci.

Malí hokejisté, příznivci klubu a další účastníci totiž vytvořili na ledové ploše hradeckého Zimního stadionu Jana Marka „Nejdelšího lidského bruslícího hada“, který čítal 158 bruslařů. O 42 lidí tak překonali ustavující rekord z roku 2014 z Poděbrad.



Ale nebylo to úplně jednoduché, jak ostatně potvrzuje David Hembera z pořádajícího klubu.

„Museli jsme objet kluziště v zástupu a držet se navzájem za ruce. Měli jsme na to tři celkem pokusy. Zpočátku se nám had trhal, takže nakonec vyšel až poslední pokus. Děkujeme všem, kteří se o to zasloužili,“ uvedl David Hembera.



Rekord uznal přítomný oficiální komisař z pelhřimovské agentury Dobrý den, bude potvrzen certifikátem a zápisem v České knize rekordů.



Akce se konala v rámci Dne otevřených dveří na zimním stadionu.