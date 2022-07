Ani při letošním ročníku nechtějí opouštět osvědčený koncept programu, který doplňují různá hudební vystoupení. Těšit se návštěvníci mohou na 40 hodin lidové zábavy v duchu folkloru, dechovky, folku či country. Chybět nebudou ani stánkaři prezentující svoje řemesla.

„Nejdůležitější je jarmark. Ryby, veselice, dřevěný kolotoč, to vše jsou doprovodné akce. My jsme nevěděli, co covid udělá se stánkaři a jejich řemesly. Mnoho jich přestalo jezdit a jejich zboží už najdete spíše na e-shopech, což pro nás byl problém. Letos to nebylo jednoduché. Troufnu si ale říct, že kvalita byla dodržena. Jen těch řemeslníků nebude tolik jako v uplynulých letech,“ vysvětluje Jan Jílek.

Novinkou je také zvýšené vstupné. Dospělí zaplatí 250 korun. Senioři 150 korun, děti od 6 do 14 let 100 korun. „Nebojím se, že lidé nepřijdou. Když půjdou na Kamelot nebo Hradišťan, dají za lístek přes čtyři stovky. Tady zaplatí za celý den dvě stě padesát korun a uvidí hned několik kapel,“ uvedl starosta Jankova.

Na co se on sám po koronavirové pauze těší? „Jednak na to, až bude pátek osm hodin, vše bude postavené, slavnosti začnou a já už nebudu mít možnost cokoliv ovlivnit,“ směje se. „A pak na to, že si to užiju, že se po dvou letech zase potkám s lidmi a pokecáme,“ dodává jankovský starosta.

Právě spokojenost návštěvníků je pro něj na prvním místě. „Děláme to pro lidi, bez nich by to nemělo smysl. Je to zážitek, který v nás zůstává celé léto, žijeme z toho další měsíce. A když jsou návštěvníci spokojení, je to pro nás odměna,“ dodává.