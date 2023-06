Čtvrt století uplynulo od srážky dvou stíhaček nad Českými Budějovicemi. Ve čtvrtek 8. června si Budějčáci připomínají 25. výročí letecké nehody. Tehdy se ve vzduchu nad krajskou metropolí srazily dva nadzvukové letouny MiG-21. Jeden dopadl mezi paneláky na sídlišti Vltava, další skončil u nedaleké vilové čtvrti.

Pád stíhaček na sídliště Vltava v Budějovicích. | Video: ZZS Jihočeského kraje

Hořící trosky vojenské stíhačky, plameny šlehající z panelového domu, hustý kouř, houkání sanitek a vyděšené tváře. Scény připomínající válečný film. Bohužel, jednalo se o realitu pondělního dopoledne 8. června před pětadvaceti lety.

Co se 8. června 1998 stalo?

Na vojenské letiště v Plané u Českých Budějovic se vracela dvě vojenská stíhací letadla typu MIG-21 z víkendového leteckého dne v Pardubicích. Při leteckém manévru, který piloti prováděli ve vzdušném prostoru v blízkosti městské zástavby, se oba stroje srazily. Po srážce letadel se jejich piloti úspěšně katapultovali a neovládané stroje se zřítily k zemi.

Jedna stíhačka dopadla na silnici v těsné blízkosti konečné zastávky městské hromadné dopravy na českobudějovickém sídlišti Vltava. Ještě před dopadem stroj strhl trolej a po dopadu vybuchl. Trosky byly rozmetané daleko. Některé kusy zasáhly i panelový dům. Rozstříknuté hořící palivo z letadla okamžitě zapálilo několik bytových jednotek panelového domu a velké množství osobních automobilů, které byly zaparkovány před domem. Druhá stíhačka dopadla na zahradu u rozestavěného rodinného domku v místní části Budějovic v Českém Vrbném.

Stíhačky spadly 8. června 1998.Zdroj: ČTK

Jako kdyby to bylo dnes, si vybavoval událost také Martin Volný, který bydlel v Krčínově ulici v sedmém patře a pád letadel sledoval přímo z okna. „Nejdřív jsem slyšel výrazný hukot. Připomínalo mi to dokumentární filmy z války, kde letadla shazovala bomby. Běžel jsem k oknu a viděl jsem letadla hned po srážce, jak se oddělila, a jedno dopadlo na dům v Otavské ulici," popsal před lety Deníku s tím, že okamžitě zavolal záchranku, hasiče a vyrazil ven.

Takhle vzpomínali Budějčáci po patnácti letech:

8. červen: Výročí srážky dvou stíhaček nad sídlištěm

„Všechno hořelo, lidi byli v šoku, já docela taky. Člověka jako první napadne, že je válka," vyprávěl Martin Volný. Lidi se snažili v panice dostat do domů pro věci, někteří plakali a nebyli schopni vyjádřit ze sebe slovo. Jiní vyprávěli, jaké měli právě štěstí. „Jeden pán chtěl jít s košem, ale v poslední chvíli si to rozmyslel. Na jejich kontejner pak dopadly trosky letadla," vzpomíná Martin Volný, jenž později sbíral podpisy do petice, která požadovala havárii řádně prošetřit, a také svědčil u civilního soudu s piloty.

Zásah záchranných složek



Při požáru zasahovalo 138 hasičů z 19 sborů s veškerou svou technikou. Na majetku obyvatel sídliště vznikla škoda zhruba 25 milionů korun. Celkem bylo podle informací hasičského záchranného sboru (HZS) v důsledku leteckého neštěstí poškozeno 47 bytových jednotek, z tohoto počtu bylo 11 bytových jednotek zasaženo požárem. Pět bytových jednotek bylo požárem zcela zničeno.



Na parkovišti před domem bylo zasaženo 22 osobních automobilů, z toho 17 automobilů bylo zničeno úplně.



Naštěstí tenkrát při této děsivé události nikdo nepřišel o život. Zraněno bylo jedenáct lidí – tři katapultovaní piloti, dva příslušníci zasahující jednotky HZS okresu České Budějovice s drobným poraněním, která byla ošetřena na místě, a z šesti dalších zranění bylo jako nejtěžší kvalifikováno zranění 48leté ženy, která utrpěla popáleniny II. a III. stupně a byla hospitalizována v nemocnici v Českých Budějovicích.

Oběma vojenským pilotům uložil nakonec okresní soud téměř dvouleté vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Každý z pilotů musel vojenské správě uhradit 50 tisíc korun.