"Souvisí to s budoucí výstavbou dalších bloků," zmínil Ivan Adamec a dodal, že s vedením ČEZu se členové výboru bavili o tom, jak vypadá výběrové řízení na nový blok v Dukovanech a případná stavba modulárního jaderného reaktoru v Temelíně.

Přečerpávací stanice

Poslanci navštívili v úterý 25. dubna i stavbu horkovodu z temelínské elektrárny pro Teplárnu České Budějovice, kde se podívali na téměř dokončenou přečerpávací stanici Obora nedaleko Hluboké nad Vltavou. Ivan Adamec uvedl, že je to také kvůli oprášení projektu horkovodu z Dukovan do Brna. "Tady je to ale 26 kilometrů, tam je to asi 42 kilometrů," připomněl předseda výboru sněmovny, že by se jednalo o delší trasu, a tedy náročnější řešení, mimo jiné finančně. Hospodářský výbor ale podpořil, aby byly teplárenské horkovody v nové zákonné úpravě zařazeny mezi privilegované stavby podobně jako třeba dálnice. Ty mají mít usnadněné povolování a stavební řízení jako důležité strategické stavby pro stát.

Dukovany by se takovou privilegovanou stavbou měly stát také. Příslušná legislativa by mohla celým procesem projít letos, takže příští rok už by mohla urychlit přípravu klíčových strategických staveb.

Zkoušky už za měsíc

Člen představenstva společnosti ČEZ Bohdan Zronek k dokončovanému horkovodu z Temelína do Budějovic uvedl, že na první polovině stavby už se provádějí proplachy potrubí. Druhá polovina se dokončuje. "Probíhají poslední kontroly kvality svarů. Na čerpací stanici České Budějovice už se montují čerpadla," popsal Bohdan Zronek. "Za měsíc by mohlo začít testování a zkoušení," doplnil Bohdan Zronek k hotové části horkovodu. Ten má přivádět z Temelína horkou vodu pro budějovickou teplárnu.

V polovině května by mohly začít proplachy na druhé polovině horkovodu a v létě zkušební provoz celého potrubí. Na podzim už by mohlo dodávat horkou vodu teplárně především pro budějovická sídliště.

Na trase z Temelína do Budějovic překonává potrubí výškový rozdíl 120 metrů. Podle Petra Průky, projektového manažera ČEZu, se na proudění média mezi elektrárnou a jihočeskou metropolí bude podílet zmíněná stanice Obora. Osazena je třemi čerpadly, která mají pracovat na základě spotřeby a aktuálních podmínek, třeba venkovní teploty, v daném ročním období. V létě žádné a v plné sezóně dvě a jedno je záložní.

Ve špičce v zimní sezóně má do Budějovic proudit sevřená pod tlakem v potrubí voda o teplotě 140 °C, zpět se po ochlazení v síti teplárny bude vracet voda o teplotě kolem 70 °C. V Budějovicích se o koloběh horké vody potrubím a zpětné vytlačení média k Temelínu bude starat čerpadel osm. Za trasu se předpokládají tepelné ztráty na úrovni dvě až tři procenta. V úterý do Týna nad Vltavou proudilo horkovodem médium o teplotě 90 °C.