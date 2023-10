Dlouholetý projekt se konečně stal realitou. Horká voda už proudí 26 kilometrů dlouhým potrubím z Temelína až do Českých Budějovic a zahřívá na 30 tisíc domácností a více než 400 firem. Projeví se to i na ceně za teplo. Primátorka města promluvila také o plánovaném akvaparku, který by temelínské teplo vytápělo.

Zahájení zkušebního provozu horkovodu z jaderné elektrárny Temelín do metropole Jihočeského kraje v Teplárně České Budějovice. Na snímku pásku střihají (zprava) Martin Kuba, Dagmar Škodová Parmová, Daniel Beneš a Václav Král. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Slavnostní pásku ve velíně Teplárny České Budějovice na Novohradské ulici společně přestřihli ve středu 18. října primátorka města Dagmar Škodová Parmová, jihočeský hejtman Martin Kuba, generální ředitel ČEZu Daniel Beneš a v neposlední řadě předseda představenstva Teplárny České Budějovice Václav Král.

To hlavní, co občany Budějovic bude zajímat, je odpověď na otázku, jestli a jak se zprovoznění horkovodu projeví na cenách za teplo. Odpovědi se ujal hejtman Martin Kuba, který je členem dozorčí rady teplárny. „Bezesporu se to projeví, od nynějška máme jistotu, že 30 % tepla dostáváme za předem definovaných podmínek a neskáče nám do nich to, co se děje na trhu,“ přiblížil s tím, že konkrétní ceny teplárna zveřejní, v souladu s vyhláškou, do konce listopadu.

„Je to vždycky politicko-ekonomické rozhodnutí, kdy hledáme balance mezi tím, co potřebuje teplárna ke svému chodu, a jak potřebujeme zabezpečit ekonomiku a jak moc chceme cenou zatížit občany Budějovic. V tuto chvíli nechceme, aby došlo k nějakému skokovému navýšení, aby nás nepotkávalo to, co se dělo v jiných městech. Když jsme nastupovali do vedení města, deklarovali jsme, že cenová politika teplárny bude stabilní. Nebudu tu teď říkat konkrétní číslo, ale tento projekt se na tom, že toto číslo bude stabilní a nebude nijak dramaticky narůstat, projeví velmi významně.“ 30 % tepla pod stabilním cenovým základem, který vychází ze smlouvy, je ale podle něj výhoda, kterou má málokdo, a cílem je vyrábět v teplárně co nejčistší tepla za co nejstabilnějších podmínek, aby byly firmy a občani zatěžováni finančně co nejméně.

„Jsem moc ráda, že se horkovod stal realitou. Hlavní je právě stabilizace dodávek energie do metropole,“ doplnila primátorka Dagmar Škodová Parmová. „750 TJ tepla za rok je velmi podstatná dodávka a různé výkyvy cen, jež jsme zažili v minulém období, nám nebudou dělat vrásky na čele. Hlavní jsou stabilní dodávky se stabilním partnerem a důležité je i to, že u tohoto druhu energie nemusíme kupovat povolenky, což je velmi významné proto, že chceme mít zelené, chytré město 21. století.“

Zavedla řeč i na možný akvapark. „Budějčáci od svého politického vedení očekávají, aby tu konečně vznikl třeba akvapark, a právě horkovodem do něj můžeme dostat energii, která je pro tento typ energeticky náročné výstavby perspektivní a lze ji využívat 365 dní v roce.“

Zdroj: Se svolením Jaderné elektrárny Temelín.

Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš připomněl, že jde o jeden z největších projektů v teplárenství za několik posledních desítek let a o třetí nejdelší tepelný přivaděč v České republice. „Pokud bychom chtěli toto teplo vyrobit z uhlí, museli bychom vypustit přes 80 tisíc tun oxidu uhličitého ročně. Jde o velký příspěvek k dekarbonizaci. Není to jen o emisích skleníkových plynů, ale i o těch lokálních, jako je síra. Z hlediska životního prostředí je horkovod velkým přínosem.“ Doplnil, že smlouva je podepsaná na 20 let, ale že věří, že to bude na celou dobu životnosti bloků v Temelíně.

K zahájení provozu horkovodu promluvil i předseda představenstva Teplárny České Budějovice Václav Král. „Jsme stoprocentně vlastněni statutárním městem a já jsem rád, že se nám podařilo v roce 2016 a 2017 získat jednomyslnou podporu zastupitelstva města pro naši dlouhodobou strategii rozvoje, kterou jsme nazvali Strategie pro zelené město. Ta má za cíl zejména zachování provozu soustavy zásobování teplem, která je největší na území kraje. Zásobujeme na 30 tisíc domácností, 418 firem a institucí jak horkou vodou, tak párou.“

Teplárna chce, po více než sto letech, ukončit spalování uhlí. „Tím prvním projektem je právě zprovoznění horkovodního napáječe, další akcí, která bude následovat již v této topné sezóně, je zprovoznění nového kotle na biomasu a v neposlední řadě Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). V Budějovicích tak vznikne unikátní palivový mix, který sází na místně dostupné bezemisní zdroje a obnovitelné zdroje. Chceme být lídry v oboru a inspirací nejen v rámci Českých Budějovic.“