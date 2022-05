Extrémní vystoupení, které stále inovují a překvapují tak návštěvníky, nyní účinkující doplnili o další interaktivní program nazvaný The Game. Příchozí se mohou těšit na podívanou inspirovanou celosvětovým hitem – seriálem Squid Game - Hra na oliheň.

Jak uvedl manažer cirkusu Ohana Matěj Břešťák alias klaun Špína, celá hororová rodina má velkou radost, že může po dvouleté přestávce hostovat znovu v Táboře. „V jižních Čechách se nám moc líbí. Diváci chtěli, abychom se vrátili, dokonce se nám podařilo sehnat pozemek po dvouleté pauze i v Táboře, tak se na nás mohou těšit lidé i tam,“ zmínil úvodem.

Nový program

Představil také nový děsivý repertoár, který už naplnil šapitó v Plzni či Příbrami. „Jde o Hru na oliheň, která je celosvětovým fenoménem. Některé scény v našem vystoupení jsou tímto seriálem inspirovány a diváci jsou přímo vtaženi do scény jako účastníci hry o přežití,“ prozradil osmadvacetiletý umělec.

Hororový klaun Špína je tak oblékne do modrých kombinéz a pod číselným označením bojují o holý život společně s dalšími vystupujícími. „Vážu je řetězy ke sloupu, stávají se z nich regulérní účastníci nebezpečné hry,“ smál se.

Posily v týmu

Součástí hororového týmu se staly nové tváře. „Nově máme akrobatku z Mongolska, tanečnice z Polska a hadí ženu, která vystupuje ve vzduchu na šálách a v kruhu. Procestovala kus světa a její vystoupení je výborné,“ přiblížil.

Poprvé vystoupí i nejmladší z týmu. Malá Marcelka má podle Břešťáka za sebou trénink a objeví se prvně v programu právě na jihu Čech jako démonická panenka Annabelle. „To bude nejen dost děsivé, ale i artisticky zajímavé, protože bude dělat různé stojky a extrémní pohyby,“ zmínil manažer cirkusu.

Jak vypadá backstage:

Zdroj: Youtube

On jako Klaun údajně už dávno ztratil hranice. „Jsem čím dál horší, neznám meze. Nejhorší je, že lidé to chtějí. Občas to ale někdo špatně pochopí. Naposledy jsem při vystoupení málem dostal pěstí, když jsem zatahal jednu slečnu za vlasy. Volali na mě také už policii," přiblížil.

Premiéra v Táboře

Do Tábora chystají novou strašidelnou scénu. „Na to se neskutečně těším. Sám jsem se toho lekl, když jsme to vymýšleli, ale diváky necháme překvapit,“ uzavřel klaun Špína.

Tour Ohana horor cirkus na jihu Čech:



Strakonice 12. až 15. května, Ellerova ulice

Písek 19. až 22. května, Výstaviště

Tábor 26. až 29. května, u Kauflandu

Český Krumlov 2. až 5. června, louka Chvalšinská

České Budějovice 9. až 19. června, sídliště Máj



Všední dny a sobota od 19 hodin, neděle od 18 hodin. Program přístupný dětem od 10 let.