Po zesnulém bezdomovci u Hosína zůstává téměř rok nepořádek. O dědictví se nepřihlásil žádný příbuzný.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováNejdříve J. F. obýval drážní domek, po jeho zbourání si půjčil maringotku. Na pozemku Správy železnic hospodařil mnoho let, lidé z okolí ho měli rádi, udělal si tu plno přátel.

„Chodil po lesích se svým pejskem, rád si popovídal. Prodával dokonce domácí vajíčka a svůj život trosečníka měl moc rád, tvrdil, že by neměnil a že v přírodě je mu nejlépe. Zemřel náhle loni v březnu, nikdo se k němu ale nehlásil,“ vzpomíná pro Deník žena, která ho znala.

Kdysi prý býval řidičem z povolání a do lokality mu dokonce pošta doručovala zásilky. „Nebyl to obyčejný bezdomovec, byl ukřivděný. Příbuzní na něj zanevřeli. Přitom nikomu nic nedělal. Škoda, jak to s ním dopadlo,“ dodává.

Úklid se chystá v dohledné době

Po jeho smrti tu zůstal jen nepořádek, řada osobních věcí, matrace, odpad v pytlích, obuv i množství oblečení. O pejska se postarala odchytová služba. Automobil, který nebyl jeho, si vzal zpátky vlastník, podobně to prý bude se zapůjčenou maringotkou.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Eberl Friebové na řešení případu černé skládky u obce Hosín spolupracuje Správa železnic se starostou obce už od loňského jara. „Situaci komplikovalo nevyřešené dědické řízení, dědic by totiž byl ze zákona povinen zlikvidovat tuto skládku. K dědictví se však nikdo nepřihlásil a pohřeb zařizovala obec Hosín,“ vysvětlila.

Po dalším jednání obec a Správa železnic uzavřely dohodu. „Poté, co maringotku odveze její majitel, který ji zapůjčil panu F. k užívání, provede odborná firma ve spolupráci s obcí Hosín úklid pozemku,“ doplňuje mluvčí.

Podle informací Deníku by měl nepořádek z místa zmizet do konce měsíce března. (lep)