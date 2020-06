Až do pozdního večera jednali v pondělí lišovští zastupitelé v místním kulturním domě. V rouškách s nařízenými rozestupy rozhodli například o prominutí platby nájemného restauracím a hospodám v období nouzového stavu, které jsou v budovách majetku města.

Starosta města Jiří Švec (SNK Lišovsko) prominutí nájemného sedmi podnikům zdůvodňuje: „Rozhodli jsme se, že restauracím a hospodám, které jsou v obecních prostorách, promineme nájem. Od státu by se jednalo o částečnou kompenzaci a my jim chceme ulevit úplně, protože víme, v jaké situaci se ocitli. Museli zavřít,“ vysvětlil starosta. Dodal však, že zastupitelé se neshodli na prominutí nájemného místnímu kasinu. „Herna byla zavřená, i tak budou muset zaplatit nájem,“ řekl k rozhodnutí zastupitelů.

Zastupitel František Aleš Plávek (KDU-ČSL) reagoval: „V našem předvolebním programu bylo, že budeme vystupovat proti hazardu a hazardním hrám, protože nechceme akceptovat sociopatologické jevy, které s tím souvisí,“ sdělil. Nájemné město odpustilo České koruně, restauraci Obec, Pohostinství Hůrky, Pohostinství Miletín, restauraci U Svatého Floriánka, vinárně Šantán, Pohostinství Slověnice.

Podporu pro podnikatele v gastronomii a dalších službách schválili na Českobudějovicku i v dalších místech.

Podpora cestovního ruchu a post koronavirové nastartování podniků jsou důvodem, proč třeba českobudějovičtí radní odsouhlasili slevu pro předzahrádky. “Máme za sebou období, které nás všechny nějakým způsobem zasáhlo a bude dobré, když zůstane už jen minulostí. Rozhodli jsme se podpořit všechny provozovatele předzahrádek, kteří budou díky schválené výjimce ze sazebníku výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací v období od 1. července do 30. září 2020 platit pouze 50 %. Město tak přijde o několik stovek tisíc korun, ale v této složité době akcentujeme především pomoc a úspěšný restart,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.

V Týně nad Vltavou odsouhlasili zastupitelé podle starosty Ivo Machálka i dotaci. "Všem podnikatelům, kteří byli v nájemních prostorách města, jsme schválili odpuštění nájemného za březen a duben," říká Ivo Machálek. Podnikatelům ve službách, kteří kvůli koronaviru museli uzavřít provozovny v městských prostorách, navíc město přiznalo dotaci 8 000 korun. Osobám samostatně výdělečně činným, které na území města musely uzavřít provozovny (mimo městské nemovitosti) pak byla přiznán dar ve výši 10 000 korun. "Peníze už jsme vyplatili, kdo rychle dává, dvakrát dává," doplnil ke krokům města Ivo Machálek.

Podnikatelé ve službách se dočkají podpory také v Trhových Svinech. Podle místostarosty Pavla Randy snížilo město nájemné v různých provozovnách o 30% za období od dubna do června, celkem za tři měsíce. "Bylo to na poliklinice mimo ordinace lékařů, v drobných provozovnách ve městě nebo v městském kulturním středisku," naznačuje Pavel Randa, koho se sleva dotkla. Na poliklinice to u několik provozoven bylo zhruba 12 000 korun, ve městě celkem asi 45 000 korun a za bufet a sál v městském kulturním středisku byla sleva 6000 korun.