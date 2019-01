České Budějovice – Možná poslední dny existence má před sebou unikátní motocyklové muzeum na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Městu se zdá, že příliš doplácí na provoz malé Solnice, kde je sbírka umístěna.

Motocyklové muzeum v Českých Budějovicích. Petr Hošťálek | Foto: Deník/ Petr Lundák

Radnice chce proto vypsat výběrové řízení na nájemce objektu. To zřejmě skončí stěhováním a v krajním případě možná i rozprodáním sbírky motocyklového historika a nadšence Petra Hošťálka.

Vedení města přitom nevylučuje, aby se Hošťálek sám neucházel o nájemní smlouvu. „Nic nebrání panu Hošťálkovi, aby se přihlásil do výběrového řízení,“ řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Veteranista se ale k tomu staví skepticky. „Kdyby rada města chtěla, aby to trvalo za stávajících podmínek, tak žádné výběrové řízení vypisovat nemusí. Já nemohu nabídnout nic jiného než doteď,“ uvedl pro Deník Petr Hošťálek. „I kdybych chtěl, tak nemám peníze, kterými bych muzeum dotoval. Jsem důchodce a celý život jsem jsem veškeré peníze strkal do sbírky,“ zdůraznil Hošťálek a připojil, že on vystavuje sbírku a město platí provoz objektu a nechává si vstupné.

Odborná veřejnost i laici si expozici, kde je 90 historických motorek, vysoce cení. „Jsou tam opravdové unikáty,“ upozorňuje Jiří Hlach, provozovatel muzea užitkových vozidel v Trhových Svinech.

Oficiálně Petr Hošťálek do včerejška nevěděl nic o tom, že by měla skončit nájemní smlouva, kterou má v malé solnici na Piaristickém náměstí. Každý rok tam od dubna do října fungovalo motocyklové muzeum. Od listopadu do března platil nájem 1500 korun za „garážování“ v době, kdy bylo muzeum zavřené. Teď se od novinářů dozvídá, že by mělo muzeum končit. „Radnice mi doteď nedala nic najevo,“ řekl včera Hošťálek.

Radnici se ale zdá, že muzeum ji stojí moc peněz. „Město platilo veškeré náklady. Myslím si, že je třeba tento stav napravit,“ zmínila náměstkyně primátora Ivana Popelová a dodala, že bude vypsáno výběrové řízení, ve kterém se bude hodnotit kvalita nabízených služeb nebo výše nájmu. „Hlavním kritériem bude kvalita služeb,“ řekla náměstkyně s tím, že přednost by měly mít projekty zaměřené na volnočasové aktivity, vzdělání nebo kulturu.

"Výběrové řízení bude vypsáno poměrně volně, objekt míá své limity ohledně toho, co se tam dá provozovat,“ dodala Popelová.

Současnou sbírku si podle informací Deníku prohlédne každý rok zhruba sedm tisíc lidí. „Zajímalo by mě, co s tím objektem město zamýšlí. Podle mě je současné využití i pro město zajímavé,“ míní veteránista a provozovatel muzea užitkových vozidel v Trhových Svinech Jiří Hlach.

Jeho kolega Emil Roděj přitakává. „To prostředí a ta sbírka jsou opravdu unikátní. Jsou tam věci, které mají spojitost s Českými Budějovicemi. Až přijdou lepší časy, mohl by někdo litovat, že už v Budějovicích ta sbírka není,“ říká fanoušek starých strojů Emil Roděj z Hluboké u Borovan.

Sbírka obsahuje celé soubory motocyklů shromážděné s ohledem na Budějovice, například mopedy Stadion, které se zde vyráběly. Nebo Hurikany, kterých bylo, v podstatě jako prototypů, vyrobeno ve firmě Motor – Union jen sedm kusů. Tři jsou v Hošťálkově sbírce, jeden na Táborsku a zbylé tři se nedochovaly. Jejich osud není blíže znám.

V expozici o 90 kusech jsou ale i Harleye, Indiany a další stroje. Hošťálek by byl nejraději, aby současný stav zůstal zachován.

„Bylo by to nejednodušší,“ řekl k budoucnosti mimořádné sbírky Petr Hošťálek. „V mém věku už nechci znovu usilovat o živnostenský list a být provozovatelem muzea“ zdůraznil veteránista. Má už ale i nabídky na přestěhování a nevylučuje, že v krajním případě sbírku rozprodá a nechá si jen pár nejmilovanějších kusů.