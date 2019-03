Více než dvacet milionů korun je připraveno na první etapu rekonstrukce novohradského Hotelu Máj. Město, které je investorem, už připravuje objekt i nejbližší okolí k tomu, aby 1. dubna mohly začít stavební práce.

Podle starosty Vladimíra Hokra je nyní v plánu první etapa rekonstrukce. „Cítili jsme možnost získat dotaci na zateplení. Největším problémem je plášť budovy,“ říká Vladimír Hokr a připojuje, že se zateplením dostane hotel i nová okna a vnější dveře. Počítá se třeba také s rozšířením toalet, technického zázemí pro bar nebo přístavbou únikového schodiště z ubytovací části. Město akci vysoutěžilo za 21,5 milionu korun. Příspěvek ve výši 3,6 milionu korun by měl přijít z operačního programu na ochranu životního prostředí. Novohradští chtějí mít akci hotovou v listopadu, nejpozději do konce roku. „Aby mohla v lednu začít v hotelu plesová sezona,“ vysvětluje Vladimír Hokr. V budoucnu, podle možností, chce město v úpravách hotelu pokračovat. Skoro symbolicky byla poslední velkou akcí v současném objektu Novohradská číše. O víkendu se konal už 41. ročník taneční soutěže. Podle Jaroslava Kupsy z jihočeské divize Českého svazu tanečního sportu se utkalo celkem 196 párů v deseti kategoriích ve standardních a latinsko-amerických tancích, což bylo zřejmě nejvíce za celou historii akce. Oblibu soutěže potvrzují jihočeští účastníci Eva a Josef Stehlíkovi z Českých Budějovic, šestinásobní finalisté mistrovství světa. „Soutěž má skvělý domácí podtext, není to tak všude,“ upozorňuje Josef Stehlík a oceňuje atmosféru, vytvořenou diváky, ve které se soutěžící páry cítí dobře. „Dík patří i pořadatelskému týmu,“ doplnil Josef Stehlík s tím, že všichni členové sehraného týmu jsou schopni pomoci nebo poradit.