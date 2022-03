Hotel Racek má pomalu odslouženo. Nahradit by ho měl Lake Resort Lipno

Hotel Racek v Černé v Pošumaví a jeho okolí by se v budoucnu měly změnit v příjemný areál, citlivě pojatý tak, aby co nejvíce zapadl do prostředí lipenského jezera. Pokud se jeho majitelům podaří záměr uskutečnit, esteticky se zkulturní plocha u jezera. Jednatelé společnosti, která má projekt nazvaný Lake Resort Lipno zrealizovat, představili záměr zastupitelům obce.

Současný areál hotelu Racek v Černé v Pošumaví. | Foto: lipno.sternstein.hochficht.cz

Vylepšit areál chtějí majitelé hotelu Racek na břehu lipenského jezera v Černé. Hotel potřebuje zrekonstruovat a zmodernizovat. Jednatelé přitom kladou důraz na to, aby stavba byla co nejvíce ekologická. „Připravovali jsme projekt s velkou péčí,“ uvedli jednatelé Pavel Zemek a Petr Smetka. „Hotel Racek je již na hranici své životnosti. Uspořádali jsme tři kola architektonické soutěže. Pečlivě jsme vybírali uchazeče, abychom k projektu přistoupili citlivě v souladu s krajinným rázem. Projekt splňuje požadavky územního plánu, v souladu s ním je rovněž kapacita území.“ Podle vítězného projektu na místě, kde nyní stojí hotel Racek, vyroste devět dvou až třípodlažních domů a chaty. K tomu zázemí pro bazén, wellness a rekreaci, několik obchodů, restaurace chybět nebude. Samotný současný hotel Racek časem zmizí. „Všechno to jsou služby, které budou sloužit i veřejnosti,“ ujistili Pavel Zemek a Petr Smetka. „Pláž zůstane i nadále veřejně přístupná. Stejně tak areál dál umožní vstup do letního kina. Parkování aut a veškerá doprava jsou řešeny pod zemí.“ V areálu i nadále zůstanou prostranství pro dosavadní volnočasové aktivity. Proloží je prostranství se zelení, u pláže navíc vznikne stanoviště lodní dopravy. OBRAZEM: Krumlovská devadesátá. Rok 1993 Výstavba by se měla odehrát ve dvou etapách, každá z nich by měla trvat zhruba 18 měsíců. „Nabízíme obci, že můžeme jako součást projektu koncepčně pojmout i pláž s příjezdovou komunikací. Tuto koncepci obci rádi poskytneme bezúplatně,“ přidali jednatelé. „Skutečně si myslíme, že Černá v Pošumaví má jeden klenot, a tím je promenáda po břehu Lipna,“ řekli Deníku. „Začíná na parkovišti u silnice, odtud pokračuje směrem k hotelu Racek a dál. Navrhujeme, že bychom architektonicky uchopili celou tu promenádu. Jsme přesvědčeni, že by pro Černou bylo ohromným přínosem, kdyby byla navržena v jednotném architektonickém duchu. Sloužila by jako výletní místo pro spoustu lidí na procházku podél vody a může obci dodat na lesku.“ Řidič narazil do stromu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem, nehodu nepřežil O projekt se zajímá rovněž spolek Lipensko pro život, který chce zabránit enormní zástavbě Lipenska developerskými projekty. Chystaná zástavba kolem Racka bude větší, než je ta současná, ale projekt je zajímavý svým ekologickým pojetím. Navíc nevznikne na zelené louce, ale v již zastavěné oblasti. „Záměr jsme probírali se všemi organizacemi včetně Správy CHKO Šumava, co si můžeme a nemůžeme dovolit,“ ujistili jednatelé. „Na objektech máme třeba spoustu zelených střech. Přistupujeme k projektu profesionálně a hodně se mu věnujeme. A velmi dbáme na ekologii a na to, abychom nijak neznečišťovali okolí. Když nebude zbytí, a některé stromy na základě dendrologického posouzení bude třeba pokácet, všechny nahradíme. Jsme přesvědčeni, že náš projekt bude pro místo přínosem. Podstatnou část areálu čekají sadové úpravy, objekty budou z větší části ze dřeva, nijak monstrózní. Dvě nadzemní podlaží a podkroví. Krajinný ráz místa se tím zlepší. A rádi budeme s obcí a spolkem spolupracovat.“

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu