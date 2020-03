I když koronavirus jednu z našich nejnavštěvovanějších destinací ochromil, hoteliéři doufají, že se jim alespoň část ze ztrát letos vrátí. Většině zaměstnancům stále platí mzdu, protože by po opadnutí koronakrize jen těžko sháněli nový kvalitní personál. Místní podnikatelé také doufají, že jim v dalších měsících pomůže stát minimálně formou daňových úlev.

Přestože situace není lehká, tak se podnikatelé snaží pauzu využít tak, aby až krize opadne, ji mohli zase co nejrychleji nastartovat. Pomoc od státu očekávají také v resortu Lakeside Village resort u Frymburku. „Nečekáme přímé odškodnění ztráty, ale například jistou formu daňových úlev, slevy na odvodech nebo podpory zaměstnanců formou vyplacení dávek, by byla vítaná,“ říká manažer resortu Vladimír Šlajch. „Nynější situaci využíváme k činnostem, na které při plném provozu nezbývá tolik času. Zejména se nyní zaměřujeme na zlepšení prezentace našeho zařízení on-line. Revidujeme kompletní balík materiálů související s ubytováním - smlouvy, registrační formuláře, řády, manuály a bezpečnostní pokyny.“

Do oprav se pustili i v hotelu Marlin v Nové Peci. „Začali jsme s předstihem s přípravou hotelu na letní sezonu. Opravujeme vstup do hotelu, renovujeme terasy a venkovní dětské prostory. Pomáhají kuchaři i číšníci,“ uvádí majitel hotelu Michael Trampota.

Všechny stornované pobyty mají do poloviny dubna v Penzionu u Pešků v Horní Plané. „Květnový pobyt zrušila stálá klientka z Finska, kde mají zákaz vycestovat do konce května. Potěšilo mě několik hostů, kteří nechtěli vrátit zálohu, ale domluvili jsme jiné termíny. Pokud se vše nevrátí do normálu alespoň do půlky května, tak budeme mít existenciální problémy,“ říká Irena Pešková z Penzionu U Pešků v Horní Plané.

„Pokud budeme muset propouštět, tak naše zaměstnance na druhé straně jezera v Rakousku rádi zaměstnají, třeba v jiném oboru. Pak bude ještě horší nové kolegy sehnat, než to bylo před koronavirem,“ potvrzuje udržení personálu Vladislava Semšová, majitelka hotelu Maxant ve Frymburku. Zde evidují mnoho žádostí o posunutí rezervací, ale také storna a žádosti o vrácení záloh. „Kdysi vyprodané Velikonoce jsou nyní téměř volné, ale optimismus mi dává to, že přicházejí rezervace na září,“ doplňuje Vladislava Semšová.

„Management hotelu je stále v plném nasazení," říká Miroslav Magerstein, ředitel Resort hotelu Relax v Dolní Vltavici. Čas nyní věnujeme zejména strategickému plánování a přípravě marketingové kampaně tak, abychom byli maximálně připraveni na období, kdy budou lidé moci opět cestovat. Volnou pracovní sílu soustřeďujeme nyní do údržby resortu. Zbývajících cca 30 zaměstnanců má volno, přičemž všichni doufáme, že se co nejdříve budou moci vrátit do práce. Nikoho jsme v souvislosti s touto situací nepropustili a věřím, že toto těžké období zvládneme a vyjdeme z něho jako ještě silnější tým.“