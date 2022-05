Objednávky od podzimu

O stovku zvedli cenu za pokoje v penzionu Zvonice na Hojné Vodě v Novohradských horách. „Malinko jsem kopíroval nárůst energií,“ komentuje úpravu cen majitel Karel Šrefl. Jednolůžkový pokoj nyní stojí 990, dvoulůžkový 1300 korun, ale ubytování už tu těžko seženete. Podobně i v Lesovně Žofín, která patří stejné firmě. „Skoro všechno jsou stálí hosté. Pokud má někdo zájem o ubytování, musí se objednat už na podzim minulého roku,“ říká Karel Šrefl a připojuje, že stálá klientela tvoří 80 % hostů.

Přímo na náměstí v Trhových Svinech sídlí Penzion a restaurace Centrum. Na letní sezonu už se ohlásila zahraniční klientela, která na jihu Čech dva roky nebyla. „Vrací se nám stálí zákazníci z Holandska, Německa, my jsme tu už třicet let,“ říká provozovatel podniku Marek Pokorný a doplňuje, že ubytování si zamlouvají i hosté z Prahy nebo středních Čech. „Pokud se to nezvrtne, v ubytování by to nemuselo být špatné,“ dodává s opatrným optimismem Marek Pokorný.

I tady ale museli upravovat ceny kvůli vyšším nákladům. Loni stál jednolůžkový pokoj 450 korun, dnes je to 500. Dvoulůžák se zvedl z 900 na 1000 korun bez snídaně. Ta vyjde na 120 korun. „Stávala sto. Plus, minus, šlo všechno o deset procent výš,“ shrnuje Marek Pokorný. Na letní sezonu od května přes restaurací přidají ve svinenském podniku Centrum několik stolků pro posezení venku a pokud je správné počasí nabízejí z okénka také točenou zmrzlinu.

Objednávky na sezonu už zaznamenávají také v budějovickém Grandhotelu Zvon na náměstí Přemysla Otakara II. Ceny ubytování podle ředitele Zdeňka Novotného pro letošek nezvedali. „Pokoje nabízíme ve třech kategoriích,“ uvedl Zdeněk Novotný. V grandhotelu měnili ceny jen v restauraci, kde je zvýšili o osm procent.

Významným trendem v objednávkách ubytování je u Zvonu „poslední chvíle“. „Rezervace už chodí, ale spíš na poslední chvíli,“ říká Zdeněk Novotný a ilustruje to na příkladu dubna, kde byla obsazenost 83 %, ale většina hostů si objednala ubytování last minute. Podle Zdeňka Novotného je hodně faktorů, které zájem ovlivňují, od počasí až po mezinárodní situaci.