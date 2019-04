Pomalu ale jistě se dávají do pohybu věci okolo proměny Karlova hrádku u Purkarce. Zříceninu ze 14. století, jejímž majitelem je od loňského roku město Hluboká nad Vltavou, si totiž v pátek převzala společnost, která jej bude konzervovat.

Tu zajistí společnost Haniš – rekonstrukce a opravy historických staveb. Jiří Haniš, zástupce společnosti, uvedl, že pracovat se tu začne v prvních květnových dnech demontáží koruny zdiva. „Je třeba sundat náletové dřeviny a vyčistit spáry,“ popsal Jiří Haniš průběh prací. „Do konstrukce se zasahovat nebude, ale musíme to vyčistit, abychom se dostali na nějakou únosnou maltovinu a potom budeme dozdívat,“ dodal s tím, že pracovat na tom budou dva tři lidé.

Hana Vlasáková z Odboru ekonomického a správy majetku hlubocké radnice uvedla, že květnová konzervace se týká tří stěn. „V plánu na letošní rok je ale udělat celkem pět z celkových 35 stěn,“ přiblížila. „Kompletně hotové by to mělo být zhruba do pěti let, přičemž odhadovaná celková částka je 10 milionů korun,“ dodala.

V září tu začne i archeologický průzkum studentů z Jihočeské univerzity.