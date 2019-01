Jižní Čechy – K zimnímu spánku se už dávno neukládají všechny památky. Ty jihočeské nabízejí řadu zážitků i v zimních měsících.

Cenné exponáty uvidí návštěvníci Hradního muzea v Českém Krumlově. Otevřené je od úterý do neděle od 9 do 15 h, stejně jako zámecká věž. „Ta je od nepaměti symbolem Českého Krumlova a výrazem jeho bohaté historie a výtvarné krásy. Karel Čapek ji označil za nejvěžovatější věž ze všech věží,“ říká kastelán Pavel Slavko.



Zimy se nemusíte bát ani na Hluboké. Od úterý do neděle od 9 do 16 h je zpřístupněna temperovaná trasa apartmány posledních čtyř generací Schwarzenbergů. Zahrnuje mj. loveckou jídelnu, přípravnu jídel i byt posledního majitele dr. Adolfa Schwarzenberga.



Bytem panského úředníka, knihovnou a buquoyským rodinným archivem projdete v Nových Hradech každou středu a pátek ve 13 h.



Prohlídkový okruh soukromé pokoje je otevřený vždy v úterý až pátek v 11 a ve 13 h na hradě Rožmberk. Nahlédnete do soukromí šlechtického rodu Buquoyů kolem poloviny 19. století.



Rožmberské renesanční interiéry a soukromá schwarzenberská apartmá se otevírají každé úterý ve 14 h v Třeboni. Schwarzenberská hrobka je přístupná ve čtvrtek ve 14 hodin.