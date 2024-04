Velikonoční hrkání, které patřilo ke koloritu Velikonoc v Budějovicích, letos není. Divadelník Víťa Marčík, jenž do centra města zavedl v roce 2019 každoroční efektní tematické průvody hrkačů v kápích s bílými maskami, už dříve oznámil, že ho pořádat nebude.

Velikonoční hrkání v Českých Budějovicích. | Video: Deník/Edwin Otta

Jak Víťa Marčík řekl, v určitém věku už nejde dělat dobré věci, ale jen ty nejlepší. „Je to kvůli mně. Přemýšlel jsem, co nemám už dělat a na co nemám energii,“ dodal divadelník, který by rád, kdyby se hrkání někdo ujal. „Zatím jsem ale nenašel nikoho, kdo by si to vzal na triko. Všichni pomáhají, ale mají své projekty, rodiny, práce,“ říká Víťa Marčík. „Třeba se to ale zase probudí a někdo se ozve, že to potáhne,“ těší se divadelník.

