Na hrkání už nemá Víťa Marčík energii. Doufá, že se ho ujme někdo jiný

Známý jihočeský divadelník Víťa Marčík oznámil, že se letos nebude konat Velikonoční hrkání. „Je to kvůli mně. Přemýšlel jsem, co nemám už dělat a na co nemám energii,“ nechal se slyšet Víťa Marčík, který do centra města o Velikonocích zavedl každoroční efektní tematické průvody hrkačů v kápích s bílými maskami.

Velikonoční hrkání v Českých Budějovicích v roce 2023. | Video: Deník/Edwin Otta