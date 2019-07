České Budějovice - Pátek 12. 7. od 14.30 hodin v kavárně Deníku, v parku Bosonoha u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích.

Hubnutí v létě - jaká jsou pozitiva a negativa? | Foto: Deník

Jakmile zaútočí léto a máme si vzít plavky, začneme řešit naší postavu a často i nějaké to kilo navíc. Jak je to ale s hubnutím v létě? Jsou nějaké nástrahy, které by nám mohly naše snažení překazit? Více se dozvíte v rozhovoru s nutriční specialistkou, Mgr. Zuzanou Arnoštovou z Centra pro léčbu obezity.