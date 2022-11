Kapela Vendy Band připomíná stále živý hudební odkaz písničkářky, skladatelky a zpěvačky Zuzany Navarové. Zakladatelku kapely Vendulu Kostohryzovou uslyšíte v doprovodu dvou kytar a zpěvu Michala Hujera Novotného a Jardy Hnízdila, bicích a perkusí Vaška Švece, kontrabasu Libora Heřmana a bajanu Honzy Meisla. Členy sympatického uskupení spojuje přátelství a také úcta k tvorbě a pestrému žánrovému prolnutí písní Navarové, která na české hudební scéně chybí už neuvěřitelných 18 let.

Písničkář z Krumlova

Pod uměleckým a autorským jménem Gregor Beňadik tvoří a vystupuje nadějný písničkář z Českého Krumlova. Od 5 let zpíval ve sboru Medvíďata od 7 let s flétnou, kterou později doplnil řadou dalších hudebních nástrojů. Potkal několik hudebních pedagogů, kteří jej podporovali v autorské tvorbě a pomáhali mu s účastí na různých soutěžích. Gregor je vítězem celostátní soutěže Melodie 2022.

Skupina Weekend vznikla v roce 1991. Zakládající člen kapely Miroslav Bartyzal pamatuje mnohé kapelní personální změny, ale také spolupráci s Michalem Tučným i dalšími mimořádnými hudebníky. Skupina neodmyslitelně patří k festivalovému a koncertnímu dění a svou skvělou muzikou nezklame žádného posluchače díky své rozmanitosti ve stylu country, blues, folk, rock. Složení kapely: Miroslav Bartyzal - elektrická kytara, zpěv; Romana Miňková - zpěv; Tomáš Berka - akustická kytara, zpěv; Miroslav Kudrna Kučera - bicí; Roman Bizon Pacholík - baskytara.

Jarní a podzimní část

Večery jsou během roku rozděleny na dvě části, jarní a podzimní. Jarní se koná od ledna do dubna, podzimní od září do prosince. Akce začíná nejčastěji třetí pátek v měsíci. Během večera vystupují tři účinkující, zpravidla bývá večer dramaturgicky vystavěn na principu písničkář, duo či trio a po přestávce kapela. Prostor na pódiu dostávají nejen jihočeské kapely a písničkáři, ale i více či méně známí hudebníci z celé republiky.

Podzimní Večery S zahájila 23. září sedmičlenná kapela Nahoře. Ve své tvorbě vychází z českého folku, jazzu i šansonu a nechá se inspirovat i zahraničními lidovkami. Výborný trio je jazz, latin až funková kapela z Českobudějovicka. V její interpretaci zazněly skladby, které napsali Miles Davis, Chick Corea či Joe Zawinul. Devítka již tři desítky let neodmyslitelně patří do stálých vod české folkové muziky. Kapela se opírá o zaručeně původní repertoár melodických písniček Honzy Brože s citlivými a většinou romantickými texty.

Závěr letošní série Večerů S připadá na 16. prosince. Předvánoční atmosféru zpříjemní koncert skupiny Spolektiv, písničkářky Evy Blondýny Sukové a dětského pěveckého sboru Medvíďata.

Patroni

Každý ročník měl vždy svého patrona, kterým byli a jsou uznávaní muzikanti. Od prvního ročníku to byli Pavel Žalman Lohonka, Víťa Troníček, Pavel Zajíc, Dušan Vančura a Luboš Hrdlička. Patronem Večerů S pro rok 2022 je Pavel Jarčevský, hudebník a mnoho let známá organizátorská osobnost hudebních festivalů:

"Večery S jsou obohaceny tendencí nabídnout jihočeskému publiku příjemné večery s hudbou, která není prvoplánově stavěna na komerčním základě. Diváci tak získávají naprosto konkrétní představu o hudebním žánru, který, ač opomíjený sdělovacími prostředky, je stále na vzestupu. Pokud výše uvedené znaky (nebo snad jejich příčiny) domyslím do důsledků, vytanou mi na mysli opravdu krásné, srdečné, jedinečné hudební večery v českobudějovickém Divadle U Kapličky. Večery, kde se setkávají amatérští hudebníci (velmi často na úrovni profesionálů) s nesmírně vnímavými, citlivými, vstřícnými a zároveň náročnými diváky, posluchači. To všechno jsem několikrát zažil v hledišti i na pódiu, a tak se neustále při každé příležitosti opakuji děkováním za to, že se Večerů S můžu účastnit," říká organizátor Jaroslav Hnízdil.

Setkání při čaji s Jakubem Vavřinou nabídne v Trhových Svinech 23. 11. 2022 v 17 - 19 h, Centrum komunitních aktivit. Zváni jsou všichni milovníci dobrých čajů na ochutnávku. Na akci je nutné se předem přihlásit. V centru nabídnou i besedu o křesťanství 24. 11. 2022 v 18 - 20 h s Robertem Jechem.

V Kulturním a informačním centru se pak 24. 11. 2022 koná představení knihy Herečka od Jany Poncarové od 18 h.