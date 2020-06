„Jsme tu s předstihem, malá se už těší,“ vysvětluje paní s dítětem v náručí starostce obce Lence Malé. Ta právě představuje příchozím kovové skříňky v šatnách.

Podle ní je nová škola, která otevře v září, v obci velká událost. „Před padesáti lety tu byla malotřídka, jinak jsme školu neměli. Děti tak musely chodit do škol v Budějcích,“ líčí Lenka Malá. Aby to bylo možné, rodiče jim přehlašovili trvalé bydliště. Školáci se dělili také do ZŠ Pohůrecká či na Dobrou Vodu, ale došly kapacity. „Dětí máme požehnaně,“ tvrdí starostka. Ročně tu vítají 40 nových občánků.

Letos nastoupí prvních 21 prvňáčků. Každoročně škola nabere podle ředitelky Petry Gregorové další prvňáčky, nejstarší zde budou páťáci. Chodit sem budou i předškoláci do školky.

Za 30 minut je na chodbách plno. „Čekali jsme, že bude nával, škola tu opravdu chyběla,“ myslí si ředitelka. Zájem je podle ní nejen o školní lavice ale i o místa za katedrou. „Učitelé a asistenti jsou již přijatí, řešíme smlouvy,“ říká s tím, že ale stále hledají školníka.

Přišla i paní Kolářová s rodinou. Co si myslí o tom, že sem může dát své děti? „No, hurá!“ zní její reakce. „Jezdit pro ně až na Máj a spojit to s prací, je totiž hrůza,“ vysvětluje. Její dvojčata Ríša a Evička začnou nejdřív ve školce.

Každou učebnu proběhnou dvojčata Nikolka a Natálka. „My sem budeme chodit taky,“ chlubí se.