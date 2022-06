Zdroj: DENÍK/ Ludmila Korešová

Farma Mokrá u Soběslavi, Táborsko. Cena za kilo 65 korun (stejná jako loni)

Letošní samosběry začnou v pondělí 13. června v 17 hodin. Termíny jednotlivých samosběrů budou vždy v pondělí a středu od 17 do 21 h a v sobotu od 8 do 18 h, případně do sesbírání nazrálé produkce v jednotlivých dnech. Sezona trvá v závislosti na počasí tři až čtyři týdny. Objednávky na natrhané jahody nepřijímají. Stejně tak se nelze objednat na jednotlivé samosběry, zákazníci jsou vždy vpouštěni na pole v pořadí, ve kterém přijeli. Na každém řádku je k dispozici dřevěný kolík, kterým zákazník označí místo ukončení sběru a vpustí na řádek dalšího v pořadí.