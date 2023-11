Svatomartinská husa je oblíbeným symbolem podzimní gastronomie. Kdo si ji připravuje doma, může využít nabídku několika obchodních řetězců, u nichž se dá v příštích dnech pořídit kilo zhruba za 180 korun. Při váze pět kilo tak vyjde jedna na devět set. V restauraci je třeba připravit si na hlavní jídlo necelou pětistovku, ale může být i mnohem dražší.

Pokud si chcete pořídit husu přímo od chovatelů z Rybářství Nové Hrady, musíte na to myslet dostatečně dopředu. Objednávky začali přijímat podle vedoucí chovu Nadi Hrvolové v polovině září. Teď už máte smůlu. Musíte počkat, až se dokrmí další várka. „Husy máme, ale k dodání budou až na Vánoce,“ říká Naďa Hrvolová. Prodejní cena u novohradských rybářů je 140 korun za kilo živé váhy. Bílé husičky mají váhu od necelých pěti až přes šest kilogramů. Zákazník, pokud to okolnosti dovolují, si může i vybrat. „Někdo chce větší,“ říká Naďa Hrvolová s tím, že tento týden je ohledně expedice nabitý. Za den se prodává 100 až 150 hus.

Na pultě už oškubaná

Husička už oškubaná, chlazená nebo mražená, je nyní ve větším i v nabídce obchodů. Husa je podle Renaty Podlahové, ředitelky supermarketu Terno v Českých Budějovicích, typickou výjimečnou prodejní záležitostí vázanou na svatomartinské posvícení. „Během roku v sortimentu převažují kuřata a kachny. Před svatým Martinem u husy skokově naroste prodej. Husy se prodávají ještě na Vánoce, ale už ne tolik,“ říká Renata Podlahová. A ředitelka Terna upozorňuje, že na svatého Martina je také velký zájem o víno. „Vždy máme svatomartinské od dvou vinařství, která obměňujeme,“ dodává Renata Podlahová. Kdyby měla spíše ohraničený zájem o husu k něčemu připodobnit, tak jsou to podle ředitelky Terna třeba oříšky nebo mandle na pečení v období před Vánoci.

V Ternu podle letáku vyjde kilo mražené husy od 8. do 14. listopadu na 169,90 korun za kilo a celková váha hus činí od 3,6 do 4,6 kilo. V Kauflandu zaplatíte od 8. do 11. listopadu podle letáku za kilo chlazené husy s droby 179,90 koruny, v Lidlu od 6. do 12. listopadu za chlazenou husu s droby 179,90 korun za kilo a v Bille dáte podle letáku od 8. do 14. listopadu za kilo chlazené husy 159,90 koruny.

V restauraci s jablkem

Do zlatova vypečenou husičku nabízejí i v restauracích. Například v hostinci U Karla IV. v Českých Budějovicích chystají porci husí stehno, bramborové drbáky s dvěma druhy zelí a pečené jablko s brusinkami za 479 korun. V Šindlovské krčmě na dohled od jihočeské metropole, mají čtvrtku husy pečenou na jablkách s karlovarským a bramborovým knedlíkem a červeným a bílým zelím za 465 korun a jako variantu nabízejí půl kachny místo husy a porce pak vyjde na 325 korun. V Šindlovské krčmě mají i celé „husí“ menu od paštiky s glazovanými hruškami a bagetkou (135 korun) přes kaldoun (65 korun) až k hlavnímu chodu a dezertu i svatomartinskému vínu.

Zájem zákazníků už skoro zaplnil všechny tři dny, kdy se bude v krčmě svatomartinské menu podávat. „Oproti loňsku je rezervací víc. Možná si lidé letos rezervují místo více dopředu, aby to nepropásli,“ říká majitel restaurace Radek Voleman. Doplňuje ale, že akce je rozložena do tří dnů, od pátečního oběda do nedělního večera, takže se dá zájem hostů rozložit. Oproti loňsku hlavní chod mírně podražil, ale podle Radka Volemana je to jen v řádu desetikorun.

Husa za hranicemi

A za kolik se dá husa pořídit v sousedních zemích? Jihočeši mohou zamířit nejblíže hlavně do Rakouska. Tam například prodejny řetězce Hofer ve Freistadtu nebo Bad Leonfeldenu nabízí v letáku husu za 9,99 eur za kilo. Billa v Gmündu nabízí v letáku husí prsa za 14,99 eur za kilo. Například kachna se dá v Normě ve Freyungu podle letáku pořídit za 6,59 eur za kilo.

V Německu nabízí řetězec Edeka husí prsa a stehna za 12,99 euro za kg, celou husu pak za 6,49 euro za kg. Další řetězec Netto má v letáku avizovanou za celou husu cenu 8,33 euro za kg.