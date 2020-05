ON-LINE ZDE:

Za uplynulých 24 hodin hygienici na jihu Čech znovu nezaznamenali žádný nově potvrzený případ nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k sobotní 18. hodině nezměnil a zůstal na čtvrtečních 177. Statistiky vylepšili tři nově uzdravení, kterých je nyní v regionu už 134. K sobotnímu večeru tak byl počet aktuálně pozitivních osob v Jihočeském kraji na 37.

„Od pátečního do sobotního večera vyšetřily laboratoře v regionu 81 nových suspektních vzorků. Pozitivní nebyl žádný. Skvělou zprávu přinesla sobota především pro obyvatele Českokrumlovska, kde se uzdravil i poslední evidovaný nemocný a počet aktuálně pozitivních případů v tomto okrese dosáhl poprvé od vypuknutí koronavirové pandemie nuly. Za zvlášť důležité, a jsem tomu osobně hrozně ráda, považuji to, že nedošlo k závažnému průběhu infekce v českokrumlovském domě s odlehčovací péčí Sociální služby Sovy a můžeme zde hovořit o vyhasnutí ohniska,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 37 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno čtrnáct na Prachaticku, třináct na Českobudějovicku, šest na Táborsku, dva na Strakonicku a po jednom na Písecku a Jindřichohradecku. Českokrumlovsko mohlo ohlásit už zmíněnou nulu.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy i nadále udržují s 27,62 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k sobotní 18. hodině) pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19 a vysokým podílem uzdravených v ČR. V kraji se již vyléčily zhruba tři čtvrtiny nakažených.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 13 345 osob. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo aktuálně 310 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se na jihu Čech v pátek zvýšil o 143 na celkových 1507,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kvůli zájmu přeshraničních pracovníků o testování zřídila KHS informační linku na čísle 736 514 326. Samoplátci se mohou nechat testovat na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti a v odběrových místech všech jihočeských nemocnic. K dispozici jsou nová odběrová místa pro samoplátce v krajském městě. Ti mohou využít odběrové místo před areálem výstaviště nebo v ulici U tří lvů. V činnosti je i informační linka pro Jihočechy, kteří zajíždějí za prací do Plzeňského kraje, kde je výskyt onemocnění především na Domažlicku výrazně vyšší. Na čísle 737 206 073 mohou požádat o informace a především o přednostní testování na některém z jihočeských odběrových míst.

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo v sobotu večer na jihu Čech mezi nemocnými COVID-19 kumulativně 103 žen a 74 mužů. Z celkových 177 dosud potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 32 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 17 z Jindřichohradecka a devět z Písecka.

Mezi pozitivně testovanými je deset dětí ve věku do 14 let. Šestnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, osmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, sedmadvacet v kategorii od 45 do 54 let a devětadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

„Kumulativní počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací i samostatně a byli či ještě jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v sobotu zvýšil o 7 osob na celkových 321,“ doplnila Jitka Luňáčková.

Pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.