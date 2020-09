Jak upřesnila ředitelka krajské hygieny Kvetoslava Kotrbová, v 11 případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině a v 5 s již dříve pozitivně indikovanou osobou na pracovišti, tyto osoby byly přesunuty z režimu karantény do izolace.

Aktuální počet pozitivních případů

Českobudějovicko 96

Táborsko 53

Strakonicko 44

Prachaticko 29

Jindřichohradecko 26

Písecko 21

Českokrumlovsko 13

"Dvě osoby se infikovaly při léčebném pobytu, a to opět ve Františkových Lázních. Další čtyři v Praze, jedna osoba v Kutné Hoře, jedna na slavnostech piva na Táborsku a další při turnaji ve stolním tenise na Jindřichohradecku. Celkem sedm nových případů se týkalo cizinců - čtyř občanů Ukrajiny, dvou Rumunů a jednoho Itala, - kteří byli s pozitivním výsledkem testováni po příjezdu do České republiky. V posledních devíti případech se nám do večera zdroj nákazy zatím nepodařilo přesně zjistit a šetření dále probíhá,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice.

V hledáčku hygieniků je nyní opět Táborsko. „Zaznamenali jsme nezvykle vysoký nárůst případů na Táborsku (14). Uvidíme v příštích dnech, zda jde o náhodný souběh nebo zda se tento trend v okrese potvrdí,“ uvedla Kotrbová.

Preventivní opatření proti šíření onemocnění covid-19 přijal také Pohřební ústav města České Budějovice. Všechny osoby ve vnitřních prostorách musí používat ochranu dýchacích cest. Po každém rozloučení je navíc obřadní síň podrobována dezinfekci.

Relativní výskyt (počet pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel regionu), byl ke středeční 18. hodině 113,18 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

Kumulativní počet nemocných s diagnózou covid-19 se ve středu večer v Jihočeském kraji zvýšil na 729.

Vyléčených je 441 a aktuálně pozitivních 282 osob.