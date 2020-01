Nábytkářský řetězec IKEA v České republice letos otevře výdejní místa v sedmi městech. Zákazníkům budou dostupná v Hradci Králové, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci a ve Zlíně.

Ilustrační foto.

Do konce roku by v pražských obchodních domech na Černém Mostě a Zličíně měly vzniknout schránky na vyzvedávání zboží bez časového omezení. Zástupci společnosti to dnes řekli novinářům na tiskové konferenci.