Co přesně napadení přecházelo zatím není úplně jasné. Podle informací Deníku pracovnice obchodu údajně napomenula čtrnáctiletého mladíka, který před prodejnou plival na zem. Mělo dojít k výměně názorů a když se jiný sedmnáctiletý mladík ženy zastal, mladší chlapec ho při potyčce bodl nožem do břicha. Čtrnáctiletý útočník následně z místa činu utekl, po chvíli se ale vrátil v doprovodu další osoby.

V Jindřichově Hradci pobodal jeden mladík druhého. Na sídlišti přistál vrtulník

Obyvatelé sídliště jsou z případu otřesení. Podle nich lokalita, kde se případ odehrál, není příliš bezpečná. "Je to hrozné, asi šlo o nějaký zkrat. Nikdy se tu nic podobného nestalo a byla jsem z toho špatná. Já se tady bojím chodit, protože ten parčík není moc osvětlený a chtělo by to s tím něco udělat. Denně se tu schází partičky, které popíjí alkohol a jsou tu určitě i drogy," shrnula situaci v místě obyvatelka sídliště paní Martina. Podobný názor má i další žena, která bydlí nedaleko. "V této oblasti mezi stromy jsou temné kouty, kde se pravidelně pije a vůbec tudy nechodím, přitom je tam i dětské hřiště. Co mi vadí jsou lampy, které svítí hlavně na silnici, kde si přitom posvítí auta a když se setmí, tak je mezi domy úplná tma," poznamenala obyvatelka sídliště Kamila Jirsová.

Podle zástupců jindřichohradecké městské policie šlo o ojedinělý incident, který se dá jen těžko předvídat. "V parčíku se občas scházejí některé problémové děti, zaznamenali jsme tam v minulosti případy vandalismu a sprejerství, ale žádné projevy násilného charakteru jsme neřešili. Oblast je dlouhodobě pod zvýšeným dohledem strážníků," upřesnil vrchní strážník Luboš Müller s tím, že celý prostor monitoruje i kamera městské policie.

Na sídlišti Vajgar bydlí i starosta města Michal Kozár. Podle jeho slov případ pobodaného mladíka vypovídá spíše o nastavení společnosti, než o nebezpečnosti lokality. "Těžko soudit tento konkrétní případ, ale je smutné, že mladistvý je schopný takhle reagovat. Všichni máme práva, ale už nerespektujeme svoje povinnosti, jak bychom se měli chovat a slušnost se mezi lidmi začíná vytrácet. Možná i sami politici by se měli zamyslet, jestli nejdou někdy nevhodným příkladem," řekl starosta Jindřichova Hradce. Stížnosti obyvatel sídliště na nedostatečné osvětlení podle něj situaci nevyřeší. "Osvětlení je koncipováno tak, aby bylo vodivé a dovedlo vás z bodu A do bodu B. Nemá nahrazovat umělé slunce. Staré lampy svítily až do třetího patra a lidé kvůli tomu často nemohli spát. Kdybychom zvedli lampy, tak by se stejně nic nezměnilo a popíjející lidé na lavičkách i v parku by seděli stále," uvedl Michal Kozár a dodal, že v tomto případě město půjde spíše cestou zvýšení dohledu městské policie.