Účastníci srazu motocyklových jezdkyň a jezdců dorazili do Českých Budějovic z celého světa. Jen pro účastníky USA se v hotelu Clarion objednávalo 88 pokojů.

Indian Riders Fest v Českých Budějovicích. | Video: Deník/Edwin Otta

Hlavním městem zeměkoule se pro motocyklovou značku Indian od pátku 9. června 2023 do neděle 11. června 2023 staly České Budějovice. Na sraz, který navázal na loňské velké setkání, přijeli účastníci skoro ze čtyřiceti zemí světa. V Českých Budějovicích bylo možné obdivovat moderní stroje i veterány. Jeden z roku 1941 přivezl Henrich z nizozemského Nijmegenu. „Z Kanady byl přivezen do Francie,“ popsal majitel, jak se motorka ze zámoří za 2. světové války dostala do Evropy. Je prakticky původní, jen některé části prošly renovací a minimum se jich měnilo. Sám Henrich má stroj asi čtyři roky.

Zdroj: Deník/Edwin Otta

S myšlenkou na setkání majitelů motocyklů značky Indian přišel Jean Marie Guyon, přezdívaný Francouz, který již delší dobu žije v České republice. Zúčastnil se podobného setkání v roce 2018 ve Francii. Podobné pak připravil v roce 2019 v České republice, jenže koronavir překazil možné pokračování. „Vloni jsme začali znova,“ zmínila za organizační tým Leona Guyon a doplnila, že z akce by rádi udělali tradici.

Akce nabídla především přehlídku motocyklů nejrůznějších (hlavně vyšších) kubatur v mnoha variantách a s početnými doplňky. Centrem setkání bylo Výstaviště České Budějovice. Od pátečního dopoledne se sem sjížděli účastníci, kteří se ohlásili ze 37 zemí. Nejvíce z Evropy, ale i z hodně vzdálené ciziny. "Účastníci jsou třeba i z Jihoafrické republiky, Emirátů nebo Japonska," uvedl Ondřej Hrůza, ředitel Indian Motorcykles pro střední a východní Evropu. Doplnil, že z uvedených zemí to jsou jednotlivci. Ale třeba pro hosty z USA se objednávalo v hotelu Clarion 88 pokojů. Očekávalo se, že přijede čtyři až pět tisíc účastníků a zhruba tři a půl tisíce motorek.

Mirai, Dyk, ale i housle, loutky a kultura na vodě. Léto na jihu si užijete

K vrcholům akce patřila sobotní spanilá jízda regionem, které se účastnilo přes tisíc motorek a zastávka na náměstí Přemysla Otakara II. krátce po poledni. V historickém centru města se v tu chvíli sešli nejen majitelé nablýskaných strojů, ale i spousta těch, kteří se přišli jen potěšit pohledem na motocykly známé značky. Kdo chtěl mohl si jízdu na strojích značky Indian vyzkoušet po tři dny na výstavišti.

Program třídenního setkání byl ale věnován nejen motorkám a byl otevřený nejen pro příznivce značky Indian.