Indian Riders Fest v Českých BudějpvicíchZdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Program motorkářského srazu bude mít opět centrum na výstavišti, kde přivítají první účastníky už ve čtvrtek 13. června 2024. Večer se budou na pódiu konat první koncerty. Vedle koncertů se chystají předváděcí jízdy na motocyklech Indian, jízda na stěně v obřím kruhu, vystoupení pouličních umělců a taneční show.

Milovníci motocyklů určitě ocení i výstavu historických motorek a pro ty, kteří mají rádi adrenalin, připravili pořadatelé kaskadérské vystoupení.

Náměstí Přemysla Otakara II. bude od pátku 14. června od 23.59 h do soboty 15. června do 15.30 h uzavřeno pro parkování. Důvodem jsou přípravy Olympiády dětí a mládeže, čištění náměstí a Indian Riders Fest. Zásobování bude možné v pátek 14. června od 6 h do 8.30 h a také od 18 h do 20 h, v sobotu 15. 6. od 6 h do 10 h hodin. V pátek a v sobotu bude také platit v různých časech zákaz vjezdu. V pátek od 9 do 12 h a v sobotu od 12 h do 15.30 h. Průjezd náměstím ve zbývající čas bude umožněn podle dopravního značení a doprava bude usměrňována strážníky městské policie.