Sběratelé se opět sešli v Písku, přivezli pivovarské suvenýry, pohledy i známky

Pro příchozí je dvacetiminutová virtuální prohlídka zážitkem. "Byl to zajímavý exkurs do elektrárny, protože člověk nemá představu, jak to přesně funguje a jak je elektrárna rozdělená. Většina lidí si myslí, že elektrárna jsou ty komíny, které jsou úplně stranou. Je to pěkně udělané," zhodnotil návštěvník Jaroslav Berg. Temelínské infocentrum v sobotu navštívila i paní Zuzana z Prahy. "Líbilo se mi to moc, tím, že jsem se dostala přímo dovnitř i do té chladicí věže, což se jen tak člověku nepoštěstí," pochvalovala si. Prohlídku s brýlemi si užil také Lukáš Moravec z Českých Budějovic. "Moc se mi líbí, jak je to virtuálně udělané a srozumitelné," řekl.

Návštěvníky po shlédnutí virtuální prohlídky areálu čeká ještě další program. "Pokračuje v infocentru, kde se lidé mohou podívat na modely nejdůležitějších zařízení elektrárny a ještě jednou v klidu vstřebat všechny informace, protože vlastní virtuální prohlídka je spíše o momentu překvapení. Člověk je překvapený z toho, co vidí a jak to vidí," poznamenal Marek Sviták.

Zájemci se také mohou projít zámeckým parkem, kudy vede ptačí stezka. Děti tu mohou poznávat makety ptáků nebo vidět i ty reálné, kterých ornitologové v zámeckém parku napočítali 40 druhů.

Ročně temelínské infocentrum navštíví téměř 40 tisíc lidí, od školáků až po zahraniční individuální návštěvníky.

Asistenční centrum odbavilo už čtyři tisíce uprchlíků. Interventi se nezastaví