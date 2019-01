České Budějovice - Keramické výrobky z jejího ateliéru a dílny zná takřka celý svět.

Květuše Strunová se zúčastnila víkendového uměleckého veletrhu na budějovickém výstavišti. | Foto: Deník/ Pavel Kroupa

Vystavovala je třeba v Itálii, Německu, Slovensku či Dubaji, ale i ve většině českých měst. O víkendu se s nimi měli možnost seznámit také návštěvníci českobudějovického výstaviště.

Profesionální keramička a výtvarnice Květuše Strunová z Bílého Potoka pod Smrkem v Jizerských horách se totiž zúčastnila mezinárodního veletrhu výtvarného umění Czech Art festival 2011, který se konal v pavilonu Z. Přivezla s sebou například pece na jablka, originální hrnky k počítači, lampy nebo svícny neobvyklých tvarů.

„Upřednostnila jsem pece na jablka, neboť vyšly vynikajícím způsobem dekory a tvary jsou také dobré. Hodí se do každého interiéru, jak starého, tak i nadčasového,” popisuje Strunová se zaujetím a dodává, že výrobním materiálem byla vysokopálená německá bílá borovina. Vzápětí bere do rukou prazvláštní hrnek, který má hrdlo zakryté korkovou zátkou. S úsměvem vysvětluje, že se hodí zejména k sezení u počítače, a proto se jmenuje PC hrnek.

„Když popíjíme u klávesnice, tak do ní většinou něco vylijeme. Z tohoto důvodu je zakrytý. Je nejen bezpečnější než normální hrnek, ale skýtá i možnost snadného přenášení. Navíc udržuje teplotu. Je v něm i speciální otvor na brčko, takže včela nebo vosa nemá šanci,” směje se Květuše Strunová.

Rodačka z Liberce vystudovala uměleckoprůmyslovou školu a poté sbírala zkušenosti v zahraničí, například v Holandsku. V roce 1989 založila v Liberci keramickou dílnu. Před třemi lety se přestěhovala do asi třicet kilometrů vzdáleného Bílého Potoka pod Smrkem a vybudovala tam novou dílnu i ateliér. Pracuje v něm jak se svým bývalým manželem, tak i se současným partnerem a několika dalšími pomocníky z řad přátel. „Tamní prostředí je na tvorbu úplně úžasné. Mohla tam vzniknout zahradní galerie, malá galerie i obchůdek, které jsou součástí ateliérů a dílen,” chlubí se hrdě umělkyně. Vzápětí dodává, že výrobky z jejich dílny jsou k vidění v mnoha světových i tuzemských galeriích i obchodech.

Například v září 2004 vytvořila unikátní výžehovou pec ve tvaru Golema pro zoologickou zahradu v Zittau v Německu. O rok dříve pobývala několik měsíců v Turecku a na základě této cenné zkušenosti pak uskutečnila projekt s názvem Turecká inspirace. Obsahoval keramiku a plastiky, ale i soubor fotografií.

„Tato rozsáhlá země mnoha kultur, hluboké historie, exotické přírody a nádherných, vstřícných lidí mě naplnila prožitky, které se samovolně promítly do forem, a tak vznikl tematicky ucelený projekt, který měl mnoho výstav,” říká Květuše Strunová a vzápětí prozrazuje, že inspiraci pro tvorbu nehledá pouze v zahraničí, ale třeba i na jihu Čech. Když kdysi pobývala v okolí Pohoří na Šumavě, nadchla ji krása tamní přírody a zvláště Pohořského potoka natolik, že uspořádala fotografickou výstavu Řeka života.

„Řeka je pro mě vždy plná inspirace. Je jako život. Plyne,” zdůvodňuje s úsměvem své rozhodnutí. Na veletrh výtvarného umění Czech Art festival 2011 do Českých Budějovic však letos vyrazila poprvé. Oceňuje zejména fakt, že se zde mohou prezentovat umělci různého ražení. „Atmosféra tady je úžasná. Organizátoři to mají nádherně promyšlené a skvěle udělané. Dali do toho hodně síly a energie a na výsledku je to určitě znát, povedlo se jim to,” nešetří Květuše Strunová slovy uznání. Jedním dechem ale dodává, že ji nemile překvapil i poměrně malý zájem široké veřejnosti.

Nečekaný problém

Tajně proto doufá, že v příštím roce zavítá za brány výstaviště víc lidí. Domnívá se, že rozhodně nebudou litovat. Je totiž možné, že do té doby přijde s nějakou další originální technologií nebo výtvarným zpracováním určitého tématu.

Říká, že se stále má co nového učit, protože proces sebevzdělávání u umělců nikdy nekončí. Přestože mají své zažité a vyzkoušené postupy dokonale zvládnuté, občas je dokáže zaskočit nečekaný problém, se kterým si pak nevědí rady.

„Teď třeba řeším takový velký oříšek. Poslední výpal mi vyšel tak, že bylo všechno popraskané. Takže přemýšlím, jestli to bylo špatnou recepturou, nebo zda jsem někde udělala chybu já,” uzavírá s úsměvem výtvarnice Strunová.