IROP rozdělil v kraji 11 miliard korun, další jsou připraveny

autor externí

Dvě stě šest kilometrů silnic, moderní nemocniční pavilony, 72 nových bytů pro sociální bydlení nebo 53 autobusů a trolejbusů. Celkem 1074 projektů zvládlo úspěšně administrovat Centrum pro regionální rozvoj ČR v Jihočeském kraji v končícím programovém období IROP. Do rozvoje kraje nateklo 10,9 miliard korun z EU. Nejvíce evropských peněz směřovalo do modernizace silniční sítě, dále pak do škol a zdravotnických zařízení.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výroční konference Územního odboru IROP pro Jihočeský kraj v budějovické Solnici. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek