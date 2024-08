S personální ředitelkou Ivanou Middleton ze společnosti Penam jsme v našem podcastu Deníku speciál ze Země živitelky hovořili o digitalizaci a nasazování robotů do pekařského procesu, ale také o tom, co znamená slovo Penam a proč se robot jmenuje Karel. Podívejte se na náš podcast ze Země živitelky.

„Tak Penam je vlastně zkratka a úplně původně vznikla zkratkou slov pekárny na Moravě,“ uvedla Ivana Middleton.

Společnost má i prvního robota v Českých Budějovicích. „Odebírá rohlíky a dává je do beden a odváží je. Určitě stojí za to se přijet podívat a vidět to naživo. A proč se jmenuje Karel? To je docela zajímavé, protože na tom místě, kde nahradil pracovní sílu, byl zaměstnanec pan Karel, který u nás pracoval celý život, 30 let. Když jsme na jeho místo dosadili robota, dostal jméno Karel, protože nahradil pána, který u nás pracoval a odcházel do důchodu,“ poukázala personální ředitelka.

Dodala, že pekaři jsou velmi specifická skupina a ti lidé jsou srdcaři. „Mají tu práci rádi a dělají ji, protože jim je tam spolu dobře. Takže, i tím jsme vyjádřili úctu panu Karlovi a zůstal po něm takový odkaz.“

Společnost zaměstnává na tři tisíce lidí a na některé pozice není snadné sehnat kvalitního pracovníka.