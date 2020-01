Jak vnímáte rezignaci Jiřího Zimoly a dalších lidí na jejich posty v předsednictvu jihočeské ČSSD?

Musím říct, že to bylo jejich rozhodnutí po debatě kolem hnutí Změna 2020 a způsobu, jakým to bylo komunikováno, nebo spíše nekomunikováno se členy strany. Prostě řekli, že přijímají svou odpovědnost a že rezignují na své funkce. Na jednání výzva k rezignaci nezazněla ani jednou. Já osobně mohu říct jen to, že pokud bych byla natolik nespokojená s politikou strany, tak bych ji opustila a teprve pak bych řešila nějaké další hnutí.

Máte teď ambici stát se předsedkyní krajského výboru vaší strany?

Rozhodně nemám takovou ambici. Myslím, že není dobré tyto funkce kumulovat, protože pak člověk ukrádá z jedné pro druhou. Vedení bychom měli doplnit na krajské konferenci, která by měla být 1. února.

Avizovala jste, že byste chtěla více odpočívat. S jakými pocity povedete stranu do krajských voleb?

Já jsem byla rozhodnuta, že skončím a pomůžu sociální demokracii na nějakém třetím čtvrtém místě kandidátky. Tohle rozhodnutí jsem ale změnila po zralé úvaze ze dvou důvodů. Prvním byly nominace z okresů, které jsem získávala, a důvěra, kterou mi lidé vyjadřovali. A poslední kapkou pro mé rozhodnutí byly události posledního týdne okolo hnutí Změna 2020.

Umíte si představit, že byste vedli s hnutím Změna 2020, pokud se dostane do krajského zastupitelstva a ČSSD taky, jednání o koalici?

Já jsem pragmatik. A za dvaadvacet let, které jsem v politice, jsem se naučila, že nic není nemožné. A nikdy nevyvozuji osobní animozity z věcných jednání. Takže určitě nejsem ten, kdo by řekl, že s nimi nikdy.

Co podle vás teď štěpí a táhne dolů sociální demokracii? Je to klientelismus, a tedy šíbři, rozdílné názory nebo rozdílné vidění toho, co je morální?

Důvodů je více. Obecně je to pokles levice, protože se nám některým poměrně slušně daří a v nových podmínkách tápeme a hledáme své voliče. A pravda také je, že jsou mezi námi lidé, kteří si cestu politikou neodpracovali, a politika je pro ně cestou k zajímavým postům. A pak se používají i prostředky, které dle mého názoru úplně nejsou v souladu s morálkou.