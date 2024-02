Přechod na nové dodavatele jaderného paliva pro české jaderné elektrárny běží naplno. Energetiky teď například čeká kontrola palivových souborů, které už byly jako zkušební použity v reaktoru. Pro Dukovany a Temelín budou místo firmy TVEL dodávat palivo Westinghouse a Framatom.

Jaderná elektrárna Temelín, chladící věže - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Pro jaderné elektrárny v Temelíně a Dukovanech chystá ČEZ změny ohledně dodávek paliva. Větší bezpečnost provozu v dlouhodobém horizontu mají podle Bohdana Zronka, ředitele divize jaderná energetika společnosti ČEZ, zajistit noví dodavatelé - Westinghouse a Framatom. „Už na konci letošního roku nám přiveze Westinghouse palivové soubory do Dukovan. Aktuálně zde dokončujeme rozšíření skladovacích prostor a platí, že i nadále budeme držet zásobu na minimálně tři a více let,“ říká Bohdan Zronek. V případě Dukovan využije Westinghouse design palivových souborů, který vychází z už dodávaného paliva do ukrajinské Rovenské jaderné elektrárny.

Do Temelína zavezl Westinghouse do reaktoru prvního bloku šest zkušebních palivových souborů už v roce 2019. S výsledky nyní pracují odborníci v obou společnostech. Slouží to k přípravě a specifikaci paliva, které se má dovézt do elektrárny v první polovině příštího roku. Bohdan Zronek upozornil, že vývoj nového paliva není jednoduchou záležitostí, je spojen s řadou měření, zkoušek a licenčním řízením. Řádově celý proces trvá deset let. A Bohdan Zronek připomněl, že výběrové řízení na dodavatele na další období vyhlásil ČEZ už v roce 2018. Společný postup přitom domluvily Slovensko, Maďarsko Finsko a Česká republika, což celý proces urychlilo. A dnes je už nové palivo pro Dukovany zajištěno. Obě české jaderné elektrárny budou držet podle Bohdana Zronka odpovídající zásoby paliva jako „polštář“ pro chystanou změnu dodavatele.

Delší služba

Zároveň se připravuje zvýšení výroby jaderných elektráren změnou doby mezi odstávkami. Doba provozu mezi odstávkami se prodlouží. Dosud byly v Temelíně odstávky na dva měsíce po deseti měsících provozu. V budoucnu chce ČEZ přejít na 16 měsíců provozu s následnými dvěma měsíci odstávky. U Dukovan to má být 14 + 2 měsíce. „Je třeba mít k tomu provozní zkušenosti. Nedělá se to hned při spuštění elektráren. Musíme na to mít i palivo. Svět postupně přechází na tento model,“ uvedl ke změně Jan Kruml.

Druhý blok Temelína je opět v provozu, elektrárna pracuje na plný výkon

Podle Jana Krumla, ředitele Jaderné elektrárny Temelín, byla vloni v Temelíně třetí největší roční výroba za posledních dvacet let. „Za výsledky stojí spolehlivost, pozitivně se projevily i modernizace výroby,“ říká Jan Kruml a doplňuje, že se jednalo například o zefektivnění procesu čerpání vody mezi chladicími věžemi a kondenzátory ve strojovně.

Firma ČEZ aktuálně předpokládá, že životnost obou elektráren v ČR bude 60 let, vyžaduje to údržbu na vysoké úrovni a modernizace, ale provoz je při prodloužení životnosti důležitý i pro energetickou bezpečnost země. Letošní investice do provozu se předpokládají v Temelíně zhruba 4,1 miliardy korun.

Vyšší výkon

Cílem energetiků je, aby jaderné elektrárny vyráběly v roce 2030 již 32 terawatthodin (TWh) elektrické energie. Za rok 2023 to bylo 30,4 TWh, což je jeden z nejlepších výsledků v historii. Dlouhodobě se ČEZ zaměřuje také na spolupráci se školami, a nejen vysokými. Například v Temelíně postupně končí generace energetiků, která zde zahajovala provoz. „Potřebujeme nejen vysokoškoláky,“ říká Jan Kruml s tím, že už navázala elektrárna spolupráci třeba se Středním odborným učilištěm v Hněvkovicích nebo Střední průmyslovou školou strojírenskou a elektrotechnickou v Českých Budějovicích. Potřeba jsou totiž i střední technické kádry nebo svářeči či elektrikáři.

A změna se chystá u Temelína také v dopravě. Kvůli intenzivnějšímu provozu na trase České Budějovice - Týn nad Vltavou dochází na křižovatce u Vysokého hrádku, kde se odbočuje do elektrárny, častěji k nehodám. Připravuje se tedy změna vodorovného dopravního značení, kvůli odbočení a bude zde umístěn i radar pro měření rychlosti projíždějících vozidel. „Už máme stavební povolení,“ zmínil Jan Kruml a dodal, že změny se uskuteční ještě do konce roku.