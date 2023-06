Na Budějovicku se blíží začátek sklizně jahod. Zbrzdilo je počasí posledních dnů, ale příští týden už by mohli zemědělci začít trvale sbírat v Sadech sv. Prokopa u Temelína. Podle situace, možná ve druhé polovině týdne, nabídne samosběr Zahradnictví Černoch ve Chlumci.

Jahody na Budějovicku by se mohly začít sbírat začátkem příštího týdne. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

V pondělí 12. června 2023 předpokládají start letošní jahodové sezony v Sadech sv. Prokopa na okraji obce Temelín. První červené kousky už jsou na keřících vidět, ale nepříznivé počasí posledních dnů zarazilo zrání plodů, takže sice mají správnou velikost, ale barvu stále sytě zelenou. „Bylo teď jen patnáct nad nulou a pršelo,“ vysvětluje vedoucí prodeje Lucie Stašková, co jahody zdrželo.

Oblíbené ovoce bude od pondělí ke koupi v prodejně v areálu sadů a také v budějovickém Ternu vždy v pondělí, středu a pátek. Už tuhle sobotu plánují pár prvních krabiček vzít na trh do Včelné u Budějovic. Trhat se budou ráno, takže na trhu budou k mání kolem 9. hodiny.

Letos jen sami

Oproti loňskému roku vůbec neplánují v Sadech sv. Prokopa samosběr. „Nemůžeme stříkat plevely, protože pěstujeme jahody v bio kvalitě. Mezi záhony proto máme položenou textilii, aby zde plevel nerostl,“ říká Lucie Stašková a doplňuje, že větší množství lidí mezi záhony by textilii neúměrně zatížilo a mohla by se potrhat. Jednou měsíčně se jahody plejí ručně. Při rozloze pole dva hektary to dá slušně zabrat… Ale jsou vděčné. „Vypadají dobře. Až přijde počasí, jahody naskáčou. Sklízíme až osm set kilo denně. Bude to masakr,“ popisuje dění v plné sezoně Lucie Stašková.

Po jahodách přijde na řadu letošní novinka: hrách a třešně. Vše plánuje agronom tak, aby se dala práce stihnout a sklizně se úplně nepřekrývaly. Letos v sadech zasadili i rajčata, doplní tak bioprodukci zmíněných jahod, třešní a jablek nebo hrušek. V obvyklém režimu zde pěstují brambory. „Všechnu produkci zpracováváme," zdůrazňuje Lucie Stašková. Sady sv. Prokopa jsou totiž podnikem se sociálním rozsahem. Po sklizni najdou zaměstnanci uplatnění při výrobě sirupů, marmelád nebo nakládané zeleniny. Nejlepší plody jdou na prodej, co se nevejde ani do „trojky“, to se zpracuje. A úplné zbytky odváží myslivec zvěři do lesa ke zkrmení.

Zahraniční recept, domácí zelenina

Vyrábí zde třeba kimchi, tři roky podle korejského receptu. Zelenina je ale v podstatě z Čech, takže přemýšlejí, jak jinak výrobek nazvat. Ve směsi se najde bílé a čínské zelí, pórek, mrkev, celer, vodnice, zázvor, korejské koření a další přísady. Kvašená zelenina se nakládá stejně jako v Čechách zelí. Do nádoby a na několik týdnů uložit. „Vymýšlíme českou cestu,“ říká Lucie Stašková o novinkách, které postupně přejímají v Sadech sv. Prokopa a přizpůsobují místním možnostem. Podobně začali dělat rajčatové chutney, jak stojí na etiketě. Ve sklenicích na policích v prodejně jsou ještě vloni kupovaná rajčata. Letos už v sadech zasadili rajčata ve větším svoje.

Vedle novinek ale dodržují i tradiční osvědčené postupy. Tam, kde je letos zasazený hrách, přirozeným způsobem dodá tato rostlina půdě dusík a následně na stejnou plochu mohou přijít jahody. Zkušenost, kterou si zemědělci předávají po generace.

Samosběr ve Chlumci

Na Českobudějovicku bude možný samosběr jahod tradičně v podniku Zahradnictví Černoch v Chlumci nedaleko Olešníku. Podle Jana Černocha jsou ale zatím plody zelené, takže se nedá říci, kdy sběr začne. Možná ve druhé polovině příštího týdne. Potom bude možný samosběr několik vybraných dnů v týdnu a k mání budou i natrhané plody přímo u pole jeden den v týdnu.