Už jen pár dní potřebují jahodníky na polích u Chlumce nedaleko Olešníka k tomu, aby se mohly začít sbírat první červené plody. Zahradnictví Černoch tu každoročně nabízí možnost samosběru a ani letošek nebude výjimkou. Jak ale upozorňuje pěstitel Jan Černoch, letošní úroda nebude kvůli jarním rozmarům počasí žádný zázrak.

Samosběr u Chlumce by měl začít příští týden. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Víc než polovina zmrzla, odnesla to celá květenství," popisuje dopady mrazů, které po nezvykle teplém nástupu jara udělaly čáru přes rozpočet snad všem zemědělcům. Někteří se snažili úrodu zachránit třeba tím, že rostliny zakrývali netkanou textilií. „To ale v našem případě není možné, pěstujeme jahody na tak velké ploše, že prostě před mrazy ochránit nejdou,“ vysvětluje.

S nepřízní počasí se podle Jana Černocha nejlépe vyrovnaly roční sazenice. „Ty nové budou mít asi nejvíc jahod. Rostliny navíc nasazují třetí řadu květenství, to běžně nebývá pravidlem,“ naznačuje pěstitel, jak si příroda s následky mrazů poradila. Plody, která teď pomalu v Chlumci dozrávají, nemají vadu. „Jsou super, jaká ale bude sezona, závisí na dalším vývoji počasí.“

Na samosběr se mohou pomalu chystat milovníci jahod. V Chlumci je otázkou dní, kdy začnou červenat.Zdroj: Zahradnictví Černoch

To momentálně jahodám přeje, příští týden by mohly začít červenat a pak už nic nebude bránit zahájení samosběru. Informovat o něm bude Zahradnictví Černoch na svém facebookovém profilu. Tam také zveřejní ceny pro letošní rok, které zatím pěstitel drží pod pokličkou. Sledovat termíny, kdy je zralých dost jahod na to, aby mohli sběrači mezi řádky, přijet s vlastními nádobami a vlastnoručně si ovoce natrhat, je v Chlumci jedinou možností. Zahradnictví už natrhané jahody k prodeji nenabízí.

Nedaleké Sady svatého Prokopa u Temelína letos dokonce zvažují, zda vůbec prodej jahod spustí. I tady se na úrodě negativně podepsaly mrazy, plody z druhých květů, které nyní pomalu zrají, jsou drobnější a dost možná je pěstitelé jen zpracují do svých výrobků.

