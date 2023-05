V Sadech sv. Prokopa zahájí za dva až tři týdny sběr jahod. Na poli o rozloze dva hektary letos ale omezí samosběr. Jahody v biokvalitě budou prodávat přímo v sadech, na trzích nebo třeba v českobudějovickém supermarketu Terno.

Samosběr jahod na jihu Čech. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Padesát odrůd jahod zkoušel na své zahradě agronom Pavel Sucháček, než vybral ty správné pro pěstování na poli v Sadech sv. Prokopa. "Dělal jsem si pokusy dva roky," říká Pavel Sucháček a doplňuje, že od každé odrůdy to byla desítka rostlin. Agronom připojuje, že jahody jsou rostlinou, u které je to možné, protože lze rychle poznat, jestli se hodí do klimatu a jiných podmínek v dané lokalitě a jeho zahrada je kousek od sadů.

Jahody milují děti i dospělíZdroj: Shutterstock"Nejlépe mi vycházely tři, čtyři odrůdy, které jsme použily v Sadech sv. Prokopa," říká Pavel Sucháček s tím, že na poli se najde například odrůda Darselect. "Nejdůležitější bylo, aby byly odolné vůči houbovým chorobám a měly co nejvyšší výnos," jmenuje hlavní kritéria výběru Pavel Sucháček. V sadech se totiž zaměřují na bioprodukci a to klade na výběr rostlin velké nároky. Jen některé odrůdy jahod se také hodí pro velkopěstitele třeba ohledně výnosu. Jedna rostlina by měla dát za sezonu kilo jahod. Některé druhy dají třeba jen 200 gramů, ale zase více vydrží. Další odrůdy mají třeba menší plody. Pro velkopěstitele je mimo jiné nutné, kvůli prodeji a požadavkům zákazníků, mít velkou jahodu ledvinovitého tvaru.

Osmdesát tisíc sazenic

V Sadech sv. Prokopa jsou jahody na dvou hektarech, to znamená 80 000 sazenic. Sběr jahod tady zahájí za dva až tři týdny. Letos ale omezí samosběr. "Určitě bude v menší míře než vloni," upozorňuje Pavel Sucháček. A bude se jednat spíše o výjimečnou záležitost. Informace najdou zájemci na facebooku sadů. Jahody v biokvalitě se budou prodávat přímo v prodejně v sadech, na trzích nebo třeba v českobudějovickém supermarketu Terno. Cena na pultech by se měla pohybovat kolem 150 korun za kilogram. Odráží to, že jde o bioprodukci, ručně natrhanou. Z konvenčního zemědělství může být i nižší cena, vloni to bývalo kolem 80 až 100 korun za kilogram, ale tam se třeba plody během pěstování i ošetřují některými postřiky. Odrůdy v Sadech sv. Prokopa jsou polorané, hodící se do ekologického zemědělství.

Na jednom poli jsou jahody tři roky. Nasází se na podzim v srpnu nebo září. A i když se uplatňují zásady ekologického zemědělství, neznamená to, že jsou rostliny bez péče. Každý rok se musí hned po sklizni pole posíct a listy odklidit. Po třech letech se jahody vymění buď s jetelem, nebo hrachem či jinou plodinou podle osevního plánu. A jahody obsadí v sadech jiné dva hektary.

Také chutné marmelády

Sady sv. Prokopa najdeme na okraji obce Temelín při cestě do Týna nad Vltavou. Zemědělský podnik, který si zakládá na tom, že se věnuje nejen bioprodukci a konvenční zemědělské produkci, ale že zaměstnává i znevýhodněné osoby, má i zpracovatelské kapacity, takže si lze pod touto značkou koupit třeba křížaly nebo marmelády. Jablka, švestky, hrušky nebo jahody se pěstují v bio kvalitě. Brambory konvenčními metodami. V sadech se najdou i třešně a na poli nově od letoška bude i hrách cukrový.

Samosběr v Bavorově, u Hradce i u Soběslavi

V jižních Čechách je jedním z nejznámějších míst se samosběrem jahod pole na okraji Bavorova na Strakonicku. Pravidelně zde sezona začíná na počátku června v závislosti na aktuálním počasí. Další z oblíbených plantáží naleznete v Dolní Pěně poblíž Jindřichova Hradce. Tady si kromě jahod můžete zakoupit například i domácí za studena lisované oleje ze lnu, ostropestřece, máku nebo řepky.

Jahody se sklízejí formou samosběru do vlastních nádob také na farmě v Mokré u Soběslavi na Táborsku. Předpokládaný začátek samosběrů zde očekávají zhruba v polovině měsíce června v závislosti na počasí. Termíny budou vždy jako v předchozích letech v pondělí a ve středu od 17 do 21 hodin a v sobotu od 8 do 18 hodin, předpokládaná cena za kg je cca 60 Kč."