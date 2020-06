O samosběr jahod je i letos velký zájem. Bavorovské jahodiště je v kraji vyhlášené. „Mě sem letos vzala švagrová. Jsem tu poprvé. Mám totiž malou holčičku. Tak jí chci nasbírat jahody na džem. A taky si tady u toho člověk i odpočine,“ usmívá se uprostřed jahodové plantáže Dáša Kubatovová z Českých Budějovic.

Skvělé jahody si pochvalují i ti, kdo se nechali zlákat nabídkou samosběru na rodinné Farmě u Miklasů v Radomyšli u Strakonic. Sezonu zde zahájili 6. června a veřejnost mezi řádky pouštějí podle toho, jak ovoce stíhá dozrávat. Na překážku není ani současné počasí. „Vezměte si pláštěnky a holínky,“ vyzývají pěstitelé všechny, kdo mají chuť si jahody za 59 Kč/kg nasbírat.

Do vlastních nádob budou moci v sobotu začít trhat jahody zájemci v Mokré u Soběslavi. Za kilo vlastními silami sklizených plodů zaplatí 50 korun. Pokud budou jahody dobře zrát, samosběr se tu může uskutečnit až třikrát týdně. Je třeba ale počítat s tím, že na letošní úrodě se podepsaly jarní mrazy.

Také v Dolní Pěně nedaleko Jindřichova Hradce se to již červená prvními letošními jahodami a hemží sběrači. Těch je tolik, že například včera jahodárna po hodině a půl od zahájení samosběru hlásila protentokrát „vytrháno“. Sklizeň je ale teprve v úplném začátku, místní by teď potřebovali příznivější počasí, ve kterém by jahody rychleji dozrávaly. „Doporučujeme navštívit plantáž v pozdějším termínu, protože se bude sbírat ještě minimál᠆ně tři týdny a jahod bude dost,“ radí zákazníkům