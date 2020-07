Radnice jim přidělila v roce 1919 Háječek (to tehdy nebyl dnešní Háječek, ale neupravený prostor po Krumlovském rybníku). Sokolů bylo čím dál více a Háječek byl pro ně malý. V roce 1923 koupili od Eduarda Schnarchera polovinu Schnarcherova ostrova (dnes Sokolského)

Oficiálně převzali pozemky na ostrově dne 8. září 1923. Druhá polovina ostrova patřila městu. Sokolové tuto polovinu získali od města výměnou za Háječek. Později malou část ostrova poskytli elektrárnám na stavbu bubnového jezu, čímž podle pamětníků získali slevu na spotřebu elektřiny pro sokolský areál. Nutno připomenout rodinu měšťanů Schnarcherů, která vlastnila ostrov, původně Dominikánský, od 18. století. Kolem roku 1900 chtěla radnice ostrov koupit, zasypat řeku za klášterem a postavit na „ostrově“ (vlastně na pevnině) vilovou čtvrť. Jihočeské listy dokonce uveřejnily, kdo tam bude stavět vilu.

Schnarcherové však ostrov radnici neprodali. Tak čisté to ale nebylo, radnice uváděla, že kus ostrova od Schnarcherů koupí či už koupila. Následovala zvláštní hektická doba před Velkou válkou, developerské zájmy c. k. radnice ztratily po válce význam a Eduard Schnarcher, starý mládenec a milovník krásných dívek, toho času ředitel skladu Měšťanského pivovaru B. B. v Široké ulici po úvaze prodal ostrov sokolům. Už den po převzetí ostrova dne 9. září 1923 se tam konala první sokolská slavnost. Eduard Schnarcher tak na dobré slovo dal ostrov sokolům už dříve.

Sokolové ostrov zkultivovali, V tom čas rostla na ploše ostrova jen památná lípa a bujné olše na břehu řek. Samostatnou historii má sokolovna a sokolská plovárna. Sokolové plánovaly u sokolovny loutkové divadlo a poblíž brány borců jízdárnu. Zabrzdila to hospodářská krize, Hitler a německé okupace včetně války, takže sokolovna byla vlastně dokončena až v roce 1947.

Klub za staré Budějovice neuspěl s tím, že by ostrov měl zůstat ostrovem a z Hroznové na Sokolák aby vedl most. Ostrov je dnes poloostrov. Sokolák zažil leccos sportovního i politického. Pamětnice sokolka paní Filipová připomínala, jak památkáři nedovolili sokolovnu vyšší, poněvadž by bránila pohledu na panorama na Blanského lesa, a nikdy by nedovolili odstřelení brány borců s hudební mušlí. Sokolovna poněkud placatá je a stejně není na Blanský les vidět, ale brána borců překážela rozšíření atletické dráhy na mezinárodních 400 m. I tak je Sokolský ostrov romantikou pár minut od centra města.

Zdroj: Jan Schinko