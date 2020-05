Na počátku všeho byla hospůdka s názvem Protivínská pivnice, kde na začátku devadesátých let se zrodil nápad použít k posílení české myšlenky právě divadlo. Zakladateli byli pánové R. Čejka a J. Reitmayer, kteří kolem sebe shromáždili 40 ochotníků. Ustavující schůze se konala v hostinci U Červeného srdíčka na Lannově třídě, kde si zřídili první spolkovou místnost. Předsedou se stal V. Reitmayer. První divadelní hra byla Jiráskova Vojnarka. Později se přestěhovali do dalšího hostince k Novotným (hostinský Novotný byl zakládající člen spolku). K diváckým hitům patřily hry Mlynář a jeho dítě či Kříž u potoka. Po 35 letech trvání dostává se spolek do finančních potíží, hrozil i zánik souboru, ale nestalo se tak a v r. 1935 znovu ožívá pod vedením nového předsedy F. Hrbáčka. Na repertoáru byly komedie Kontrolor Plašmuška, opereta Bejvávalo. V předvečer 2. svět. války uvedli Tyláci Čapkovu Matku. Za války byla divadelní činnost zakázána. Členové spolku se však scházeli po bytech, kde nacvičovali výstupy z her. V roce 1942 byl popraven B. Pietroň dlouholetý člen a předseda spolku. První hrou po válce byla opět Vojnarka. K opožděnému 50. výročí založení, spolek nastudoval hru Poslední výstup v režii R. Kolínského. Kolínský patřil v letech 1945-1952 k pilířům souboru a spolu se soudcem a dramatikem J. Říhou výrazně ovlivnili dění v souboru.

Léta padesátá odstartovala bouřlivou éru změn. Ze souboru odchází Kolínský a s ním i část členů. Rozhodnutím ministerstva kultury byly v roce 1952 zrušeny všechny samostatné spolky, jejich činnost byla možná pouze pod patronací doporučených organizací. Tato ochranná křídla našli Tyláci u energetiků na Lannově třídě, kde se o 3 roky později dočkali stálé vlastní scény. Prvním předsedou byl jmenován František Jánský (do r. 1958). Dostavily se i první úspěchy. Ostrovského Bouře v režii A. Berky zvítězila na okresní i krajské přehlídce Lidové umělecké tvořivosti. V r. 1955 byla nastudována hra Morálka paní Dulské, která se hrála 58 krát, což byl tehdy rekord divadla. První pohádkou v nastudování A. Berky bylo Potrestání vodníka Durdy. To byl rok 1959. Téhož roku odchází A. Berka a novým předsedou se stává František Jindrle, který zakládá v souboru dětský spolek, se kterým hraje pohádky, jak klasické tak nové, které sám píše. Mezi nejúspěšnější patří Sněhurka a sedm trpaslíků, která se na jeviště vrací v nejrůznějších zpracováních celkem osmkrát. V roce 1965 se stal principálem Bohuslav Vaďura, který v souboru působil od r. 1953 až do roku 1987. Jeho doménou byly pohádky, které i sám psal a režíroval (např. O princezně Pralince z Čokoládové planety, Pohádka z kufru, Jak se Honza nestal králem.) Režíroval 64 inscenací a zahrál 94 postav. Hrál se Goldoni, Moliér, Čechov, Lorca, z českých autorů Horníček, Daněk a jiní. K osobnostem divadla patřili A. Pohanka, V. Ludvík, V. Mácha, V. a J. Havlínovi, M. Morová, L. Kubínková, M. Mašková, K. Vorlová a další. V osmdesátých letech přišel do divadla režisér Jan Štěch a s ním i změna repertoáru. Slaměný klobouk a Renčínův muzikál Nejkrásnější válka (86x) a nejhranějším titulem v celé historii divadla je jeho Dívčí válka (110x). Nejkrásnější válka zvítězila na okresních i krajských divadelních přehlídkách, získala cenu diváka, ocenění jak pro režiséra, tak i herců (E. Chaloupková jako Lysistráta). V roce 1982 divadlo spolupracuje s režisérem JD V. Dokučájevem na aktovkách od A. P. Čechova (Svatba, Jubileum a Medvěd). V r. 1986 to byla premiéra Balady z hadrů od V+W za hudební spolupráce s P. Malhockým. V Baladě zazářili E. Kambová, J. Vodička, P. Klabouch, J. Havlín a M. Morová. V roce 1987 se na prknech divadla odehrála československá ochotnická premiéra muzikálu Zítra touhle dobou za účasti autora I. Fišera. Vavříny sklízí i pohádková sekce souboru. S pohádkou Modroočko, v režii M. Vodičkové, se soubor dostal až na přehlídku Jiráskův Hronov a na mezinárodní divadelní dílnu v Erfrurtu. V létě soubor hrál na pionýrských táborech, na otáčku komparz JD, i ve filmech natáčených v Č. Krumlově (J.A. Komenský, Krev v seriálu Dobrodružství kriminalistiky a další). V té době má soubor v průměru 4 premiéry ročně (2 pohádky a 2 večerní hry).

V devadesátých letech přichází do divadla St. Kopecký, režisér a v letech 1995- 1999 vedoucí souboru. Ke stému výročí trvání souboru byla jím nastudována hra V. a W. Těžká Barbora. V letech 1995 až 1999 bylo nastudováno 15 her, např. pohádky Hrubínova Kráska a zvíře v režii M. Maškové, J. Drdy Zapomenutý čert (J. Havlín), Tři zlaté vlasy děda Vševěda, (začínající režisér J. Zajíc). Pro dospělé to byly hry Tři v tom od J. Vostrého či Černá komedie od Shaffera a další. Nové tisíciletí odstartovala hra F.R. Čecha Dívčí válka, která se s přestávkami hraje dodnes. Velký úspěch sklidilo nastudování Gogolových Hráčů J. Zajícem, s kterou kolektiv postoupil až na J. Hronov. Jeho další zdařilou režií jsou Neználkovy příhody a pro večerní představení Světáci podle známého filmu. Dalším zdařilým dílem byla hra 7 žen na krku v režii J. Havlína, který po smrti St. Kopeckého vedl soubor až do r. 2005.

Koncem roku 2004 skončila také patronace JČE a.s. a novým patronem se stává E.ON. Od roku 2005 až do dnešních dní je předsedou spolku Václav Krištůfek. 16. ledna 2005 se uskutečnila premiéra pohádkového muzikálu Sněhurka a sedm trpaslíků autorů M. Peschíka-I. Studeného-B. Vaďury-D. Codyho. Dílo sklidilo velké ovace a čtyřikrát se hrálo i v Č. Krumlově na otáčivém hledišti. 113. sezona divadla byla poslední na Lanovce v E.ONu. Soubor se rozloučil s divadlem obnovenou premiérou hry Nejkrásnější válka a novou sezonu zahájil bez stálé scény na Malé scéně KD Metropol. I v těchto podmínkách soubor nastudoval pohádku O vodní víle, Láska, sex a žárlivost (režie M. Hruška j.h., JD). Od roku 2010 máme novou domovskou scénu v budově Jihočeské krajské organizace Pionýr, Husova 45, České Budějovice – DIVADLO U KAPLIČKY. Otevření naší nové divadelní sezony bylo ve znamení premiér Balady z hadrů, Vše o ženách (cena za inscenaci a herecké výkony ze soutěžní přehlídky Dačické kejklování. režie J. Štěch) a Babičky.

Postupně se k nám začali zase vracet naši milí diváci. Do dnešní 125. sezony jsme zde nastudovali několik velice zdařilých představení. Od r. 1952 až do roku 2020 soubor nastudoval 256 inscenací, z toho 151 pohádek a 104 večerních inscenací. Vyjmenovat všechny, kdo prošli naším souborem by byl hodně dlouhý seznam. Celkově má soubor dnes 67 členů, 6 režisérů a ročně odehraje 60 - 70 představení, jak na domovské scéně tak mimo ni.

V r. 2000 přišel V. Krištůfek s nápadem uspořádat nesoutěžní přehlídku amatérských divadel pod názvem Budějcká Thálie. Za 20 let trvání přehlídky se zde vystřídaly soubory nejen z Čech, ale i ze Slovenska a Srbska. Je to příjemné setkání herců a diváků. Nesoutěžní přehlídka nabízí 10 - 12 představení pro dospělé, mládež a děti. Byla tak založena zcela nová tradice ve městě, která obohacuje její kulturní život.

Zdroj: www.dstylcb.cz