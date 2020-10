Devadesáté druhé výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů mohou letos slavit v Mokrém, obci ležící nedaleko Českých Budějovic. První zmínky o ní jsou z roku 1321, tehdy ještě pod německým názvem Gauendorf.

Malé naděje. Družstvo žen a družstvo dětí v 90. letech s vedoucím panem Ladislavem Ikavcem. | Foto: Sbor dobrovolných hasičů Mokré

Od roku 1335 je však znám i český název. V letech 1543 až 1824 patřilo Mokré do obvodu kostela na Starém městě, od roku 1850 až do obecních voleb v roce 1933 bylo Mokré samostatnou obcí, od 60. let je součástí Litvínovic.