Ochotnické divadlo se v Kolodějích, spjatých s osobou Matěje Kopeckého, pravděpodobně hrálo již v 19. století.

Lesní Panna. V báchorce Lesní panna od J. K. Tyla se hlavní hrdinové, hospodský a učitel, vydávají hledat štěstí do Ameriky. Terezka, která chce svého milého učitele ochránit, prosí o pomoc lesní pannu Jasanu. Rok 1957. | Foto: Archiv Koloděje nad Lužnicí

V roce 1907 je však dochován jasnější záznam o založení ochotnického spolku ZORA. ZORA vydržela s přestávkami do až do roku 1951, kdy vyhláška ministerstva kultury všechny nezávislé kulturní spolky zrušila a nahradila je tzv. Osvětovou besedou. Ještě rok předtím se divadelní jeviště přesunulo z tehdejší hospody U Kučerů do hostince U Vansů. Jako režisér divadla dlouhodobě působil zdejší učitel a pozdější ředitel Jan Kodym.