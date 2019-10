Oblíbený seriál Deníku ukazuje minulost měst a obcí na Českobudějovicku.

Snímky z historie Komařic. | Foto: Archiv obce a Oldřicha Tripese

Proslulý komařický masopust, ženské členky hasičského sboru nebo vítání nových komařických občánků v 70. letech minulého století. To vše i další zajímavosti ukazují snímky ve středečním vydání Českobudějovického týdne. Slovanské osídlení Komařic předpokládají historici kolem roku 600, první písemné zmínky pocházejí z let 1278 a 1279. Do obce se ještě v seriálu vrátíme.