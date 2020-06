Obec svatý Jan nad Malší se stala několikrát Vesnicí roku. Dokonce získala roce 2002 v soutěži Vesnice roku Zelenou stuhu.

Svatý Jan nad Malší - IV. třída, školní rok 1925-26, foceno 28. května 1926. | Foto: Archiv obce Svatý Jan nad Malší

Tímto umístěním obec postoupila do evropského kola, ve kterém byla oceněna 2. místem. V roce 2017 získala v soutěži Vesnice roku Modrou stuhu za bohatý společenský život a rok nato se stala Vesnicí roku Jihočeského kraje. Vesnice se mimo jiné může pyšnit bohatými historkami. V roce 1895 probíhalo v okolí vojenské cvičení, na které se přijel podívat sám císař František Josef I. Do Velešína přijel vlakem a z Velešína jel kočárem do obce. Stál na kopci „U Přibylů“ a odtud pozoroval cvičení v údolí mezi Velešínem a Janem. Údajně zde byl poprvé využitý i horkovzdušný balon, ze kterého sledoval cvičení voják a podrobné informace předával císaři.