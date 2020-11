Nyní leží pod vltavskou vodou přímo v Hněvkovické přehradě. To ale neznamená, že rodáci a přátelé Jaroslavic se na místo nevracejí. Každoročně se scházejí na louce, kde postavili novou kapličku.

„Je to přesná replika kapličky, která stála na návsi v Jaroslavicích,“ vysvětluje babička sedmi vnoučat. „Kaplička, řeka, štíty, lesy a mlejn. To je obraz Jaroslavic, na který vzpomínáme,“ dodala. Rodáci se budou setkávat i letos, a to dokonce po třicáté. V roce 1988 se s Jaroslavicemi totiž společně loučili, a tak 18. srpna budou opět vzpomínat.