Místo, kde stojí historická budova Jihočeského divadla, patří mezi nejstarší historické části města Českých Budějovic.

NÁVRAT. Ke zkouškám na titulní roli Libuše ve Smetanověopeře se připojila po mateřské dovolené v létě 1981 sopranistka Libuše Hrubá. Druhý syn Lukáš se jí narodilv říjnu 1980. Na snímku je i se svým dalším synem Markem. Fotografie poskytlo Jihočeské divad | Foto: Jihočeské divadlo

V roce 1763 zde město postavilo skladiště piva pro městský pivovar. O rok později část skladu přebudovalo na jednoduché divadlo pro zhruba 400 diváků, v němž se – pouze německy – hrálo až do roku 1817. První česká hra se tu odehrála roku 1838 (Štěpánkův Čech a Němec, provozovaná ovšem německou společností). Se Zöllnerovou společností zde vystoupil naposledy ve svém životě i J. K. Tyl (ve vlastní hře Chudý kejklíř). Vznik JND (Jihočeského národního divadla) spadá až do roku 1919. Během protektorátu byla divadelní budova zabrána pro německý soubor z Lince a JND zahájilo další etapu své činnosti v Táboře. Do své divadelní budovy na břehu Malše se soubor vrátil až 12. května 1945. Během následujících let se několikrát měnil i název divadla (Jihočeské divadlo, Krajské oblastní