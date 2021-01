První radnice ve 14. století byla v měšťanském domě na rohu nynějších ulic Radniční a Biskupské, tam, kde dnes stojí palác Fénix. V roce 1433 koupila radnice dům na protějším rohu, tedy na náměstí, kde je radnice dodnes, od Andrease Knolla. Roku 1494 koupila ještě sousední dům na náměstí a tyto dva měšťanské domy propojila. Jak vypadaly, není známo. Jednalo se zřejmě o gotické domy.

Mohlo by se říci, že lepší, poněvadž stály na náměstí, a jak tehdy bylo obvyklé, měly stupňovité ozdobné štíty. Části gotického zdiva ještě ve hmotě dnešní radnice jsou, např. gotická okna zvaná „jeptiška“. Mezi lety 1555 až 1559 byl blok dvou domů radnice přestavěn ve stylu renesance a vztyčena nárožní věž. Přestavěna do raně renesanční podoby byla radnice vlašským stavitelem Hansem Spatzem. Je jen jedna kresba, jež by onu podobu připomínala.

V letech 1727 až 1730 byla renesanční radnice přestavěna na barokní. Části zdí a renesanční sgrafita jsou na několika místech zachována.Od té doby se barokní radnice v pohledu z náměstí neměnila. Změny v několika etapách proběhly uvnitř areálu (věznice, dvůr, byty, novější klasicistní dům v České).

Jan Schinko