A v případě požáru od svíčky na adventním věnci nebo vánočním stromku můžete volat hasiče. Ale abyste nedopadli jako pacienti u praktiků: "Tak vám hoří barák, pane doktore? To to je nám teda fakt líto, ale my pracujeme v nouzovém režimu. Takže na to lejte vodu z kyblíku a kdyby se to nějak zhoršovalo, tak volejte rovnou pojišťovnu."

Tak nezbývá než vám popřát krásné a pohodové Vánoce a úspěšný vstup do roku 2022. Samozřejmě zdraví na prvním místě a časy bez covidu, což je asi utopie. Tak alespoň rok 2022 bez licitací na téma očkování, v době, kdy koronavir už nebude útočit.

Zdroj: Deník